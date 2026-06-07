Deschamps appelle ses joueurs à clarifier leur avenir avant la Coupe du monde

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a appelé ses joueurs concernés par le marché des transferts à clarifier leur avenir avant le début de la Coupe du monde. Un sujet qui pourrait venir troubler le quotidien des Bleus...

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport dimanche, à quatre jours du coup d'envoi de la Coupe du monde, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps , a appelé ses joueurs concernés par le marché des transferts à clarifier leur avenir avant le début de la compétition.

Ou après. Un sujet qui pourrait venir troubler le quotidien des Bleus... Comme lors de chaque grande compétition internationale, l'actualité du marché des transferts ne s'efface jamais totally et peut parfois venir perturber certains joueurs dont l'avenir n'est pas encore réglé. C'est la crainte de tous les sélectionneurs, Didier Deschamps en tête.

Ibrahima Konaté, libre à l'issue de son contrat à Liverpool, va ainsi changer de club et probablement rejoindre le Real Madrid. D'autres Tricolores sont très courtisés, à l'image de Mike Maignan, Manu Koné et Adrien Rabiot, qui ont aussi une belle cote en Italie. Au sujet du milieu de terrain de l'AC Milan, convoité par Naples, Didier Deschamps ne veut pas lui donner la consigne de trancher.

'Lui demander ne changerait rien', estime le sélectionneur dans une interview à la Gazzetta dello Sport. Mais dans son esprit, il est fortement conseillé à Adrien Rabiot et à ses coéquipiers de régler leur avenir pour avoir l'esprit libre le 16 juin, pour l'entrée en lice de l'équipe de France au Mondial face au Sénégal.

'Évidemment, plus vite la situation sera clarifiée, mieux ce sera. Mais cela vaut pour tout le monde', confirme Deschamps. Et le Basque d'avertir ses joueurs : 'Je dis à tout le monde qu'une fois que la Coupe du monde aura commencé, il ne faudra plus penser à autre chose.

' Alors que son mandat au poste de sélectionneur s'achèvera après la Coupe du monde, Didier Deschamps n'échappe pas, lui aussi, aux questions sur son avenir post-Mondial. 'Je sais qu'il pourrait y avoir des pressions, mais je ne prendrai aucune décision avant la fin de la Coupe du monde car je veux aller le plus loin possible avec l'équipe de France', indique Didier Deschamps





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