Désactivez le Motion Smoothing pour une meilleure expérience cinéma

Découvrez comment désactiver le motion smoothing, une fonctionnalité souvent mal comprise qui peut affecter la qualité de vos films et séries.

Vous venez d'acheter un téléviseur ultra HD et pourtant, vos films et séries ne semblent pas être au meilleur de leur forme ? C'est normal, vous avez peut-être une option qui gâche toute votre expérience. Certains utilisateurs ne se rendent même pas compte que leur image n'est pas optimisée pour leurs productions préférées. On vous parle évidemment du motion smoothing , ou aussi appelé interpolation d'image.

C'est un paramètre que les marques vendent sous différentes appellations : le Movie Plus chez Samsung, le Motionflow chez Sony ou encore le TruMotion chez LG, pour ne citer qu'eux. Il s'agit d'une fonctionnalité permettant de régler le décalage entre le taux d'image par seconde des films et séries et celui de votre téléviseur. Par exemple, les films et séries sont souvent tournés à 24 images par seconde tandis que les téléviseurs modernes tournent le plus souvent à 60 images par seconde, permettant une plus grande fluidité. Cependant, le point négatif est que votre image est certes plus nette, mais moins naturelle et surtout un peu trop fixe. C'est un effet que les cinéastes déconseillent pour les films d'action, avec des combats ou encore impliquant des engins à moteur avec du mouvement rapide. La mauvaise réputation du motion smoothing lui a valu le surnom d'effet « soap opera » et d'effet « telenovela ». Il est bien évidemment possible de désactiver cette option dans les paramètres d'image de votre téléviseur, quelle que soit sa marque. Les appellations ou les modes seront différents, mais le principe reste le même. Suivez ces quelques étapes pour vous en débarrasser et voir si votre série préférée est mieux ainsi. Vous devriez alors trouver les options relatives à la qualité d'image ou encore les modes d'affichages prédéterminés. Selon la marque, l'option concernant le motion smoothing peut porter différents noms. Voici les appellations les plus courantes : « Smooth Motion », « Motion Plus », « Motion Flow », « TruMotion », « Clear Motion Rate », « ClearView Motion » ou « Judder Reduction ». Parfois, le paramètre se présente sous forme de curseur, mettez-le au minimum. S'il est possible de le faire, on vous conseille d'appliquer le résultat à toutes les entrées pour que vous ne soyez plus embêtés. Si vous ne possédez que des modes d'affichage pré-conçus, sachez que les modes « Cinema », « Film » ou « Standard » désactivent généralement cette option





Motion Smoothing Téléviseur Films Séries Cinéma Qualité D'image

