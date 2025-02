Des Voleurs de Pièces Détachées Interpellés Après une Razzia à Toulouse

Plus de 20 véhicules ont été vandalisés au nord de Toulouse ces dernières semaines. Trois mineurs ont été arrêtés pour avoir dérobé des pièces détachées, notamment des caméras de recul, sur plusieurs parkings 'relais Tisséo'.

Une véritable razzia a frappé le nord de Toulouse ces dernières semaines. Plus de 20 véhicules ont été vandalisés, et trois voleurs de pièces détachées ont été interpellés par la brigade des atteintes aux biens de la police nationale. Les faits ont été commis au mois de novembre sur plusieurs parkings 'relais Tisséo' de Jolimont, Balma et des Argoulets. Le 9 novembre, une caméra de recul d'une Renault Clio a été enlevée.

Les caméras de recul des Renault Captur et des Renault Mégane ont disparu à leur tour les jours suivants. Jusqu'au 26 novembre, 23 faits ont été constatés par les forces de l'ordre. Ce phénomène n'est pas isolé. Le 11 février, à Colomiers cette fois-ci, une autre Renault Clio a été dépouillée. Les quatre roues et la caméra de recul ont été soigneusement démontées. Ces vols en série ont un coût élevé pour les victimes, qui doivent parfois attendre plusieurs semaines pour remplacer les pièces et remettre leur véhicule en état.Le parquet a ouvert une enquête. Les policiers ont notamment étudié les images de vidéoprotection des caméras installées à Balma, avant d'identifier trois mineurs déjà connus de la justice. Ces jeunes, âgés de 15 à 17 ans, ont été appréhendés à Toulouse quelques heures après les faits de Colomiers. Au cours de leur garde à vue, les suspects ont reconnu une partie des faits. L'un d'eux aurait expliqué avoir visionné un 'tuto' pour dérober ces objets à l'aide d'un simple tournevis. Une méthode rudimentaire, mais lucrative selon la demande. En juin 2022, quatre membres du 'gang des pièces de voitures' ont été appréhendés après avoir commis près de 200 vols dans des véhicules stationnés dans toute la Haute-Garonne. Ils signaient leur passage d'un coup d'extincteur, ce qui permettait d'effacer leurs traces. À l'époque, les investigations des fonctionnaires de police avaient permis de remonter la piste jusqu'au commanditaire. Il s'agissait d'un garagiste installé à Mostaganem, en Algérie. Une fois dérobées, les pièces étaient expédiées par bateau, cachées dans des coffres de voitures ou des camions. Pour l'heure, rien ne permet de déterminer si les vols commis en novembre sont liés à ce même réseau





Vols Pièces Détachées Toulouse Police Mineurs

