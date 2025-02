Des Tombes Vikings Sur L'Île de Ré ?

Des archéologues français ont découvert des preuves potentielles de tombes vikings sur l'île de Ré en Charente-Maritime. L'orientation et la position des squelettes dans cinq sépultures atypiques suggèrent une origine nordique, tandis que des bijoux et des éléments décoratifs évoquent les cultures vikings et anglo-saxonnes. Les analyses approfondies des restes et du mobilier funéraire pourraient révéler davantage d'informations sur les origines et le statut social de ces individus.

Chargés par l'État de fouiller une parcelle de 900 m2 à La Flotte sur l'île de Ré, en Charente-Maritime, en décembre 2024, les archéologues de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) sont sur une piste intrigante. Entre le IXe et le XIe siècle, les chroniques médiévales mentionnent des raids vikings dans la région. Et, « la fouille de La Flotte témoigne de ces échanges avec les populations de l'Europe du Nord », rapporte l'Inrap dans un communiqué.

Cinq sépultures « atypiques » attirent l'attention des archéologues. L'orientation de ces tombes et la position des squelettes sont inhabituelles. « Traditionnellement, les défunts sont allongés sur le dos, les membres inférieurs en extension, explique l'Inrap dans un communiqué. Trois individus sont dans une position inhabituelle : l’un est étendu sur le côté gauche et ses membres inférieurs fléchis, l’autre est allongé sur le ventre et le troisième est sur le dos mais ses membres sont repliés et surélevés. » Pour les deux derniers, il reste à confirmer que ces positions ne sont pas liées à l’effondrement de l’architecture de la tombe. Parmi ce qui est appelé dans le jargon le « mobilier » (parures, vêtements ou objets personnels) mis à jour par les archéologues se trouvent des bijoux avec des perles qui « se rapprochent d’exemplaires bien connus dans l’ensemble du monde nordique où elles sont datées du IXe siècle ». L'Inrap note aussi la présence d’une ceinture dont les décors « évoquent le monde anglo-saxon. » L’étude plus approfondie du « mobilier » sera réalisée au laboratoire Arc’Antique, spécialisé dans la conservation restauration du patrimoine archéologique terrestre et sous-marin. « Les datations au radiocarbone de l’ensemble des tombes, les analyses isotopiques et génomiques sur les individus permettront peut-être d’accéder à leurs origines géographiques et génétiques, précise le communiqué et, éventuellement, à leur statut social. » Les deux hypothèses étudiées sont soit la présence d’individus vikings enterrés auprès de la population locale soit celle de « quelques locaux privilégiés affichant leur statut particulier jusque dans la mort ». Mais dans tous les cas, les fouilles démontrent un vaste réseau d’échanges et de conflits entre l'île de Ré et les mers nordiques.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

VIKINGS RÉ ARCHÉOLOGIE FOUILLES EUROPE DU NORD

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des tombes viking sur l'île de RéDes fouilles archéologiques sur l'île de Ré ont révélé cinq tombes datant du VIIIe et IXe siècle. Les objets trouvés, comme des perles et des agrafes de vêtement, suggèrent des liens avec les mondes scandinaves et anglo-saxons liés aux Vikings, ce qui est inhabituel pour les côtes atlantiques françaises.

Lire la suite »

Scandale des eaux minérales : les autorités gardoises sur le grill des sénateurs sur le cas PerrierJeudi, 24 heures avant de se rendre dans le Gard pour visiter l’usine Perrier, les membres de la commission sénatoriale 'Eaux en bouteille' ont longuement auditionné le préfet du Gard Jérôme Bonnet et le directeur de l’Agence régionale de santé d’Occitanie, Didier Jaffre, pour les interroger sur leur contrôle de l’usine Perrier, à Vergèze, où le...

Lire la suite »

Tempête Herminia : des inondations, une route fermée et des arbres tombés dans le MorbihanDe nombreux pompiers du Morbihan sont intervenus à 134 reprises dans la journée du 26 janvier 2025 en raison de la tempête Herminia. À Muzillac, une déviation a été mise en place.

Lire la suite »

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

Rennes Inondée par la Tempête HerminiaLa capitale bretonne de Rennes a été durement touchée par la tempête Herminia, avec des inondations importantes et des mesures d'évacuation prises. La montée des eaux du canal de l'Ille et Rance a forcé la mairie à évacuer quatre rues et à ouvrir des gymnases d'accueil. Des habitants témoignent d'une situation inédite, avec des maisons inondées et des dégâts matériels importants. La tempête a provoqué des pluies et des vents violents sur le nord-ouest de la France, entraînant des inondations et des coupures de courant.

Lire la suite »

Profitez de réductions jusqu'à 30% sur des articles The North Face sur AmazonDécouvrez les 3 offres incroyables sur des articles The North Face, disponibles à des prix réduits jusqu'à 30% sur Amazon. Profitez de l'hiver avec confort grâce à la veste imperméable, casquettes et sacs à dos.

Lire la suite »