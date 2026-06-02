Des témoins se manifestent dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès

Des témoins se sont manifestés dans l'émission Appel à témoins, dont un prêtre qui prétend avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022.

Durant l'émission Appel à témoins , plusieurs témoins se sont manifestés, dont un prêtre qui prétend avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022.

Portrait de Xavier Dupont de Ligonnes, extrait de sa fiche d'inscription à un club de tir rendue publique le 23 avril 2011. Une émission spéciale a été diffusée sur M6, consacrée à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. L'émission a notamment recueilli des témoignages selon lesquels le meurtrier présumé aurait été vu à la commune du Muy, près de où il a été officiellement perdu par les enquêteurs, le 15 avril 2011.

Ils n'ont jamais parlé aux enquêteurs, maintient Julien Courbet, le présentateur de l'émission. Un prêtre, Marc, a appelé durant l'émission et a annoncé que Xavier Dupont de Ligonnès lui aurait confessé les meurtres en 2022. Il dit avoir reçu l'accord de l'évêque de Carcassonne pour briser le secret de la confession. Puget, appelée Sarah, prétend lui avoir parlé le 18 avril : Il m'a demandé si j'avais des véhicules à louer.

Il n'avait pas de lunettes et a demandé à louer une voiture, non pas avec une carte bancaire mais avec de l'argent liquide. Face au refus de Sarah, il lui aurait demandé des renseignements avant de partir. Elle le décrit comme très gentil. Sarah jure ne jamais avoir été appelée par les gendarmes.

C'était ce mec, Nicolas, autre vendeur de voitures, explique aussi lui avoir parlé : On lui a dit qu'on louait pas de voiture. Le témoin le décrit comme calme mais ne se souvient pas du jour exact où ces faits se sont déroulés. Aux alentours du 20 avril. Un gendarme, Serge, troisième témoin, l'aurait aussi croisé.

J'étais venu ramener des véhicules pour le club de rugby du coin. Il dit avoir vu un grand monsieur à lunettes monter dans la camionnette avec lui. Il a demandé à être déposé dans un camping du Muy. Le suspect aurait aussi été repéré au bar des anciens combattants du Muy.

Un quatrième témoin a indiqué avoir tout de suite reconnu Xavier Dupont de Ligonnès. Selon lui, le meurtrier présumé se serait fait passer pour un Italien et lui aurait demandé du feu. Il était pas italien, c'est sûr, maintient le témoin anonymisé. Les gendarmes seraient passés à côté du bar et le témoin a cru à une descente.

Mais Xavier Dupont de Ligonnès se serait immédiatement levé et serait reparti à moto. Je sais que c'était lui, affirme le témoin. L'équipe de l'émission a retrouvé une femme qui aurait croisé un homme dans lequel elle croit reconnaître XDDL en 2025, près de Draguignan. Celle-ci est repartie dans sa voiture, une Tesla dotée de caméras. La vidéo montre un homme ressemblant très vaguement au suspect





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