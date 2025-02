Des Souliers pour les 150 Ans du Palais Garnier

La maison J.M. Weston lance une collection de chaussures pour célébrer les 150 ans du Palais Garnier. La collection est inspirée par l'architecture et l'histoire du lieu, avec des motifs comme le soleil, la lyre et les fauteuils rouges de la salle de spectacle.

En 1875, Charles Garnier construisait le Palais Garnier , chef-d'œuvre architectural du XIXe siècle et monument emblématique de Paris . En 2025, l'Opéra Garnier célèbre ses 150 ans. Le prestigieux théâtre cristallise à lui seul l'émerveillement des visiteurs pour sa mythique salle de spectacle, son plafond somptueux réinventé par Marc Chagall et 172 levers de rideaux par saison. Pour célébrer cet anniversaire et rendre hommage au patrimoine culturel du lieu, la maison J.M.

Weston a imaginé une collection qui en reflète la grandeur. Fabriquée dans les règles de l'art dans sa manufacture de Limoges, cette série de souliers donne une nouvelle vision des vestiaires du soir pour homme et pour femme, à l'image d'un mocassin et de sa broderie en cannetille. Ce motif du soleil, placé au-dessus du rideau de scène de l'Opéra, symbolise aussi l'Académie royale de Musique créée par Louis XIV, en 1669. On retrouve également un modèle en velours orné d'une lyre réalisée en blason d'or, évoquant l'univers musical de l'Opéra ainsi qu'une paire de richelieus dont la doublure bordeaux rappelle sans équivoque la nuance des fauteuils de la salle de spectacle. A partir du 17 février 2025 dans une sélection de boutiques J.M. Weston et sur jmweston.fr. Il y a du mouvement à l'espace (Re) Store des Galeries Lafayette Haussmann. Ce lieu de 500 mètres carrés, inauguré il y a un peu plus de trois ans, est dédié à la mode responsable avec l'idée d'acheter, vendre ou recycler ses vêtements. Et c'est précisément le concept de Paradigme qui vient d'installer dans le grand magasin son concept de dépôt-vente circulaire. Lancée en 2022, cette plateforme française coupe court à la charge mentale des applis du type Vinted en récupérant vos vêtements de marques haut de gamme en bon état contre un bon d'achat immédiat à dépenser sur son site ou sur celui de certaines marques partenaires. De 20 euros à moins de 100 euros, on y trouve de bonnes affaires en provenance de Sézane, Ba & sh ou encore Maje. Au 3e étage des Galeries Lafayette Haussmann et sur paradigme.fr.Tout aussi attachée à rendre la mode plus responsable, la marque Cent Neuf repense depuis trois ans le concept de seconde main en imaginant deux collections saisonnières par an, construites à partir de vêtements de seconde main. Avec un regard moderne et pertinent, ce label revalorise ainsi l'intemporalité des plus belles pièces d'occasion chinées en Europe, puis méticuleusement lavées et remises en état. Les collections femme sont désormais installées à l'espace (Re) Store des Galeries Lafayette Haussmann, tandis qu'un premier corner permanent des collections homme vient d'ouvrir ses portes au sein de l'espace homme du grand magasin. Cent-neuf.com.Ils avaient littéralement cassé les codes du traditionnel défilé de mode en 2022 avec leur robe en « spray » créée en direct sur le corps du mannequin Bella Hadid. Il y a quelques mois, ils avaient investi le château de Disney pour présenter leur collection printemps-été 2025. Fous de technologie, le duo créatif Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer s'attelle chaque saison à créer des ponts entre la mode et la recherche scientifique. Alors que s'ouvriront les défilés femme de la saison automne-hiver 2025-2026 dans quelques semaines, Coperni a déjà prévu de récréer pour le sien l'ambiance exaltée d'une LAN-party des années 1990, ces tournois de jeux vidéo multijoueurs où les gamers utilisent un réseau local. Alors que notre environnement numérique a souvent trop tendance aujourd'hui à diviser plutôt qu'à rassembler, Coperni rappellera ici l'esprit de liberté que l'apparition des ordinateurs a fait souffler à l'aube du XXe siècle et surtout cette naissance de communautés qui se rassemblent autour d'une même passion. Rendez-vous pour cette expérience immersive le 9 mars à l'Adidas Arena de Paris, construite à l'occasion des Jeux olympique de 2024.On les avait repérées à Paris lors du défilé printemps-été 2025 et les voici enfin disponibles. Les « Lace-Up Ballerina » de la marque danoise Ganni donnent un sérieux coup de jeune à la ballerine tradi qui, même si elle divise, caracole toujours en tête des tendances de l'été prochain. Le modèle s'inspire ici des souliers lacés des années 1920 et des pointes au bout carré de danseuse classique remodelé à la sauce Ganni : œillets métalliques, laçage XXL, coloris Y2K et matériaux alternatifs au cuir animal, tels que l'Oleatex, à base de déchets d'olives, mais aussi Pélinova, qui combine des fibres de cuir recyclé préconsommation aux fibres durables Tencel Lyocell. Les « Lace-Up Ballerina » seront disponibles dans tous les magasins Ganni à partir du 12 février et sur ganni.co





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Palais Garnier J.M. Weston Mode Chaussures Collection Anniversaire Architecture Histoire Paris

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La Reine Émérite d'Espagne Sofia à Paris pour les 150 ans de l'Opéra GarnierLa reine émérite d'Espagne, Sofia, se rend à Paris pour marquer les 150 ans de l'Opéra Garnier. Elle assistera à un gala prestigieux, retransmis sur France 5, et rejoindra des artistes de renom sur scène. Cet événement marque également un lien historique avec la présence d'Isabelle II d'Espagne lors de la première représentation de l'Opéra de Paris.

Lire la suite »

La reine Sofia et Rachida Dati célèbrent les 150 ans de l'Opéra GarnierLa reine Sofia d’Espagne et Rachida Dati ont célébré les 150 ans de la construction de l'Opéra Garnier à Paris. Une soirée de gala a été organisée avec des performances de l'orchestre, du chœur, du Ballet et des élèves de l'école de danse. Rachida Dati était vêtue d'une robe noire ultra-chic pour l'occasion.

Lire la suite »

Voici à quoi ressemblera le futur Palais des sports de Tarbes, au pied des PyrénéesLe Palais des sports de Tarbes, la principale salle de sports de la ville, va être rénové. La livraison est prévue en 2026 afin d'accueillir les rencontres de basket du TGB.

Lire la suite »

Mirambeau : la galette des aînés a rassemblé 150 personnesL’association l’Âge d’or générations mouvement 17 a organisé sa traditionnelle rencontre festive de la galette des rois, le vendredi 17 janvier, dans la salle des fêtes où 150 personnes avaient pris

Lire la suite »

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

Rennes Inondée par la Tempête HerminiaLa capitale bretonne de Rennes a été durement touchée par la tempête Herminia, avec des inondations importantes et des mesures d'évacuation prises. La montée des eaux du canal de l'Ille et Rance a forcé la mairie à évacuer quatre rues et à ouvrir des gymnases d'accueil. Des habitants témoignent d'une situation inédite, avec des maisons inondées et des dégâts matériels importants. La tempête a provoqué des pluies et des vents violents sur le nord-ouest de la France, entraînant des inondations et des coupures de courant.

Lire la suite »