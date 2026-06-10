Des soignants de la clinique du Pré de Théza, dans les Pyrénées-Orientales, dénoncent leurs conditions de travail et accusent leur direction de leur exercer des pressions, d'intimider et de pratiquer des méthodes de management toxiques. Ils soulignent également le manque d'informations sur la liberté d'aller et venir des patients, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que l'insalubrité de certains locaux. La clinique a également été pointée du doigt pour son manque d'informations auprès des patients sur ces aspects. Malgré les audits réalisés et les mouvements de grève, la situation ne s'est guère améliorée. Certains soignants, dont certains sont en arrêt maladie, accusent leur direction de leur exercer des pressions, d'intimider et de pratiquer des méthodes de management assimilables à la persécution morale. Les patients, qui se mettent en danger et en situation d'urgence, accusent également la clinique de ne plus pouvoir les surveiller correctement.

Des soignants de la clinique du Pré de Théza, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales , prennent la parole et dénoncent leurs conditions de travail . Ils ciblent leur direction, qui est également la clinique catalane , spécialisée dans les maladies mentales .

Les soignants accusent leur direction de leur offrir des conditions de travail insalubres, de les exercer sous des pressions, d'employer des méthodes de management toxiques et de les licencier. Ils soulignent également le manque d'informations sur la liberté d'aller et venir des patients, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que l'insalubrité de certains locaux. La clinique a également été pointée du doigt pour son manque d'informations auprès des patients sur ces aspects.

Malgré les audits réalisés et les mouvements de grève, la situation ne s'est guère améliorée. Certains soignants, dont certains sont en arrêt maladie, accusent leur direction de leur exercer des pressions, d'intimider et de pratiquer des méthodes de management assimilables à la persécution morale. Les patients, qui se mettent en danger et en situation d'urgence, accusent également la clinique de ne plus pouvoir les surveiller correctement.

La clinique a également été critiquée pour la création d'une aile 18-25 ans et personnes âgées, mais cela ne semble pas suffire pour ravir le personnel. Le personnel réclame la tête de leur directeur, mais leur demande n'a pas été satisfaite. Malgré les craintes de représailles, les soignants ont décidé de parler, malgré les conditions intolérables de travail qu'ils subissent





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