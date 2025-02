Des sites Web trompeurs utilisent l'IA pour générer du contenu

Next a identifié plus de 1000 sites d'information francophones douteux qui utilisent l'IA pour générer ou traduire des articles, souvent en plagiant du contenu de médias légitimes.

De plus en plus de sites Web peu scrupuleux utilisent massivement l'intelligence artificielle (IA) pour générer ou traduire des articles à des fins de profit. Cette pratique préjudiciable aux médias légitimes conduit souvent au plagiat de leurs contenus. Next , qui a révélé cette information, a développé une extension de navigateur permettant aux utilisateurs d'être alertés lorsqu'ils visitent l'un de ces sites. Next a identifié et classé plus de 1000 sites d'information francophones suspects.

Se faisant passer pour de véritables médias, ces sites inondent le Web d'articles prétendument écrits par des journalistes, sans toutefois le mentionner. Cette omission soulève de nombreuses questions éthiques et pratiques. En effet, outre le fait que certaines informations diffusées sur ces sites sont complètement fausses, certains de ces faux médias s'appuient principalement sur le plagiat d'articles publiés à l'étranger et traduits en français.L'extension de navigateur développée par Next permet de détecter ces sites en arrière-plan. Elle renferme une liste de sites Web identifiés comme étant générés par une IA. Dès que vous accédez au domaine d'un site présent dans cette liste, une alerte est automatiquement affichée. Il est important de noter que cette détection se base sur le nom de domaine, et non sur chaque page individuellement. Ainsi, un signalement ne signifie pas nécessairement que l'article en question est généré par une IA, mais simplement qu'il est publié sur un site susceptible de l'utiliser. Pour identifier les sites d'information qui publient des contenus générés par une IA, Next s'est basé sur une grille de lecture comportant des critères spécifiques. Les articles publiés sur ces sites Web utilisent, par exemple, des expressions ou des « patterns » typiques à certaines IA. Les papiers sont signés par des journalistes qui n'existent pas, ou qui affichent une productivité « inhumaine ». Certains articles sont traduits ou paraphrasés, et ont été publiés sur des sites sans mentions légales et sans directeur de publication. Certains usurpent même l'identité de médias (qui n'existent plus) en utilisant le nom de domaine expiré pour se retrouver dans Google actualité et Discover.





