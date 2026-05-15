La Région Grand Est a décidé la suppression de subventions aux séjours pour les enfants défavorisés, ce qui a fait réagir les organisateurs de ces structures. Ils ont dénoncé la perte d'une aide financière substantielle pour leur activité, expliquant que l'évolution de la Politique de façon générale n'est pas favorable aux acteurs de cette approche éducative. En parallèle, des lycéens des filières des métiers d'art ont exposé leur travail dans le magnifique cadre de la villa Medicis à Rome.

Ce sacrifice vis-à-vis de l'enfance en difficultés, la plus fragile, c'est quand même très discutable. Des séjours pour les enfants défavorisés ont subi un arrêté de suppression par la Région Grand Est, d'où le官方网 en justice.

Les organisateurs ont ainsi dénoncé la perte d'une aide financière importante pour leur activité. Les causes sont diversifiées, entre le manque de moyens et l'évolution de la Politique. En parallèle, des lycéens des filières des métiers d'art exposent leur travail à la villa Medicis à Rome





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Education Et Culture L’Évolution De La Politique Des Séjours Pour Les Enfants Défavorisés Pour L'enfance En Difficultés

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