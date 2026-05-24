Des sapeurs-pompiers d'Anglet et Saint-Jean-de-Luz engagés dans un feu d'appartement à Bayonne

Une vingtaine de sapeurs-pompiers d'Anglet et Saint-Jean-de-Luz ont été mobilisés dans un feu d'appartement à Bayonne, peu avant 23 heures, samedi 23 mai

Une vingtaine de sapeurs-pompiers d'Anglet et Saint-Jean-de-Luz ont été engagés sur ce feu d'appartement à Bayonne , ce samedi. Dix-neuf personnes ont été évacuées et une locataire relogée après un feu d'appartement à Bayonne , samedi soir.

La liaison des centres de secours d'Hendaye et d'Irún, seulement à 4 km de part et d'autre de la frontière, a été officialisée par une signature jeudi 21 mai. Les soins médicaux supplémentaires offerts aux résidents de Navarre par la Sécurité Sociale sont une bonne nouvelle pour les résidents des communautés d'intérêt général (CIEG), a déclaré le ministre de la Santé, Javier Díaz Simón, lors du déplacement en Navarre, le 21 mai





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