Des Rugbymen au Service du McDonald's de Tonneins

Les joueurs du Tonneins XIII ont servi les clients du McDonald's de Tonneins dans le cadre d'un partenariat de longue date entre le club et le fast-food.

Samedi 15 février 2025, les clients du McDonald's de Tonneins (Lot-et-Garonne) ont été servis par des joueurs du club de rugby à XIII local, en tenue de match. L'événement insolite a été orchestré dans le cadre d'un partenariat de près de 10 ans entre le restaurant, ouvert en fin 2014, et le club emblématique de la commune. La salle de restaurant était décorée aux couleurs du Tonneins XIII, rouge et noir, pour l'occasion.

Quatre joueurs de l'équipe première évoluant en Élite 2, volontaires du club, ont été formés par le personnel du McDonald's pour servir les clients. Le président du club, Eric Vergniol, explique : « C'est ma neuvième année de présidence et le McDo a toujours été là pour soutenir le club. C'est dans ce cadre qu'on a voulu leur donner un coup de main ». De nombreux joueurs du club auraient souhaité participer à cette opération originale, mais une sélection a été faite. Le service musclé et très original a été apprécié par les clients, notamment les élèves de l'école de rugby qui s'apprêtaient à participer à un mini tournoi. D'autres opérations de ce type pourraient avoir lieu prochainement, comme une animation prévue avec l'école de rugby le mois prochain. Les clients du restaurant ont ainsi pu vivre une expérience unique et insolite





