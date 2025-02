Des Robots Combattent l'Oïdium en Serres de Fraises

Trois agriculteurs fraisiculteurs du Lot-et-Garonne s'appuient sur une technologie innovante pour lutter contre l'oïdium, un champignon qui menace la production de fraises.

Trois agriculteurs fraisiculteurs du Lot-et-Garonne sont les seuls en France à s'être équipés d'un robot innovant qui sillonne la nuit les allées des serres de fraises pour y diffuser de l'ultraviolet (UV). L'objectif n'est pas de bronzer le fruit rouge, mais bien de lutter contre un champignon, l' oïdium , qui le fait brunir. \« L' oïdium agit surtout sur la variété gariguette.

C'est une variété très fragile et ce champignon peut avoir un impact sur 10 à 20 % de la production annuelle », explique Lydie Paul, agricultrice à Port-Sainte-Marie. Le robot, baptisé « Lumion », de la marque Octiva, est un investissement important pour les producteurs. Fabriqué aux Pays-Bas, il a été testé en Suisse et aux Pays-Bas. « Nous nous sommes rendus sur place pour voir comment cela fonctionnait. Dans ces pays, cela a porté ses fruits », témoignent Luc et Xavier Mas, agriculteurs à Montpezat. \Le robot est passé trois fois par semaine dans les serres, parcourant 20 kilomètres par nuit. « La plus grande problématique est le guidage du robot dans la serre. Parfois, il s'arrête en plein milieu… », confient père et fils. Ils espèrent que le robot permettra de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. « Cela permet déjà de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires », souligne Xavier Mas, président de l'association d'organisations de producteurs nationale (AOPN) Fraises Framboises de France. « Nous continuons à appliquer des traitements chimiques, à base de soufre et de produits de synthèse. Jusqu'à cette année, on traitait les plants toutes les semaines. Nous sommes désormais à un passage toutes les trois semaines », ajoute son père. Le bilan de cet investissement sera réalisé en juin, lorsque la saison sera quasiment terminée. D'ici là, les producteurs ont l'espoir de faire une belle campagne.





