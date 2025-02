Des Retraités de Belin-Béliet s'Animent avec un Escape Game sur le Sommeil

12 retraités de Belin-Béliet ont participé à un escape game sur le sommeil organisé par la mairie en partenariat avec l'association Santé éducation et prévention sur les territoires (ASEPT). Cet événement, conçu pour lutter contre l'isolement, a permis aux participants de découvrir les secrets d'un sommeil réparateur tout en créant des liens sociaux.

Lundi 10 février, 12 retraités ont participé à un escape game sur le sommeil à la salle des fêtes de Belin-Béliet . À 14h30, les participants, répartis en deux groupes de six, ont s'attelés à découvrir les secrets d'un sommeil réparateur. Les activités comprenaient la lecture de missions, la notation de chiffres, le déverrouillage de cadenas et la recherche d'indices.

Cet escape game fait partie d'un programme d'ateliers pour les plus de 55 ans mis en place par la mairie de Belin-Béliet en partenariat avec l'association Santé éducation et prévention sur les territoires (ASEPT). Maryse Chopo, l'élue adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance, s'occupe de programmer ces ateliers dont l'objectif principal est de lutter contre l'isolement. Emmanuelle Apffel, l'organisatrice de l'escape game, souligne l'importance de ces rencontres pour cette population. Les participants, 10 femmes et 2 hommes, ont apprécié l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de partager un moment convivial. Maryse, participante depuis 2023, témoigne : « On ne se demande pas forcément nos prénoms, mais au moins, on garde une vie sociale ». Véronique, venue il y a un an et demi, ajoute : « À notre âge, il n'y a plus le sport ou l'école des enfants pour faire des rencontres, donc c'est un bon moyen ». Après 45 minutes d'exploration et d'apprentissage, Emmanuelle a clôturé l'atelier avec un quiz amusant. L'unanimité des participants témoigne de l'intérêt et de la réussite de cette initiative. L'association ASEPT propose une variété d'ateliers, de conférences et de réunions pour encourager des comportements sains et adaptés. Dans quelques semaines, certains participants rejoindront un nouvel atelier : le yoga du rire. Au total, huit séances sont prévues pour permettre aux retraités de décompresser et de rire ensemble.





