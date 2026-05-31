Des Renault 12 transformées en œuvres d'art à la Condition publique de Roubaix

Une exposition originale met en scène sept véhicules customisés par l'artiste Mohamed El Khatib, évoquant les voyages estivaux des familles maghrébines en France. Jusqu'au 11 juillet 2026.

Jusqu'au 11 juillet 2026, la Condition publique à Roubaix accueille une exposition singulière où l'artiste franco-marocain Mohamed El Khatib transforme des voitures en véritables œuvres d'art.

Sept véhicules, dont six Renault 12 et une Peugeot 504, investissent l'ancien marché textile, devenu un espace de mémoire et de rêverie. L'exposition, sans titre officiel annoncé, plonge le visiteur dans l'histoire des migrations estivales des familles maghrébines en France. Chaque voiture raconte un chapitre de vie, mêlant l'intime et le collectif, le quotidien et le sacré.

L'artiste, né au Maroc et ayant grandi en France, revisite les souvenirs des voyages au bled, ces longs trajets de plus de 2500 kilomètres qui rythmaient la vie des familles immigrées. La Renault 12, symbole de robustesse et d'endurance, devient le support de récits poignants. L'une d'elles, baptisée Mille feuilles, arbore sur son toit une montagne de bagages : machine à laver, transats, bidons, rappelant que ces familles transportaient leur vie entière pour quelques semaines de retrouvailles.

Une autre, break, dévoile à l'arrière une table de jeux avec un paysage miniature, d'un côté un village français, de l'autre le sable et les palmiers du Maghreb, évoquant les heures de jeu des enfants durant le périple. Les détails sont innombrables : vitraux, bougies, ours en peluche, théières, bagages entassés. Chaque voiture est un album de souvenirs, une machine à remonter le temps, où la musique diffusée dans les haut-parleurs d'une tour-minaret rappelle le pays d'origine.

La Peugeot 504, quant à elle, offre une expérience immersive unique : transformée en cinéma clandestin, elle diffuse un documentaire sur la tradition des projections mobiles dans les montagnes du Rif marocain. On peut pénétrer à l'intérieur, ouvrir un rideau de velours, s'asseoir et regarder le pare-brise devenu écran, où des témoignages de Marocains et Marocaines racontent comment ces cinémas ambulants faisaient le bonheur des villages isolés. Autre pièce émouvante, une Renault 12 dédiée à la mère de l'artiste, décédée.

Dans le coffre ouvert, un véritable autel avec des photos, des bougies et des objets personnels transforme la voiture en mausolée, hommage poignant à une femme partie trop tôt. L'exposition est un voyage sensoriel où chaque véhicule invite à la contemplation et au dialogue. Les visiteurs peuvent ouvrir les portières, s'asseoir sur les sièges, toucher les objets. L'originalité réside dans cette interaction qui rend l'art accessible et vivant.

Mohamed El Khatib réussit à transformer des objets du quotidien en vecteurs d'émotions universelles, tout en célébrant une histoire souvent méconnue, celle de la diaspora marocaine et de son lien avec la France. La Condition publique, lieu emblématique de Roubaix, offre un cadre idéal pour cette exposition qui durera jusqu'à l'été 2026, une occasion unique de voir l'art autrement et de se laisser porter par les souvenirs de route





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