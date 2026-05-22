Une enquête de l'ONG foodwatch a révélé la présence de résidus de pesticides interdits en Europe dans des produits de grande consommation vendus en France, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Les marques citées incluent Albert Ménès, Ducros, Intermarché, Lipton, Twinings, Carrefour, Leader Price et Monoprix.

Des produits de grande consommation français contiennent des résidus de pesticides interdits en Europe, selon une enquête de l'ONG foodwatch. Des traces de pesticides ont été retrouvées dans des épices, des thés et du riz vendus en France, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas.

L'enquête a montré que neuf sur dix échantillons d'épices et de thés contenaient des substances non autorisées. Les marques citées incluent Albert Ménès, Ducros, Intermarché, Lipton, Twinings, Carrefour, Leader Price et Monoprix. Les résidus de pesticides ont été détectés dans des produits de plusieurs marques, notamment Bouton d'or, qui en compte 14 dont 5 non-autorisés. Certains produits contiennent des pesticides à des doses qui dépasse les limites maximales de résidus prévues.

Les épidémiologistes ont établi un lien entre la consommation de certains pesticides et certains cancers et maladies neurologiques. L'association foodwatch alerte sur la présence massive de résidus de pesticides dans ces produits et demande une action urgente pour protéger la santé des consommateurs.

En outre, l'UFC-Que Choisir a annoncé porter plainte contre neuf fabricants qui utilisent des nanoparticules dans leurs produits sans l'indiquer au consommateur sur l'étiquette





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