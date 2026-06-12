À Lima, deux agents du groupe Terna ont arrêté Carlos Cabrera, un micro-trafiquant soupçonné de trafic de drogue, en se déguisant en Maple et Clutch, les mascottes officielles de la Coupe du monde 2026. La perquisition a permis la saisie de plus de 2 500 paquets de cocaïne ainsi que d'une arme, des munitions et de l'argent liquide.

Deux policiers péruviens ont procédé à l'arrestation d'un trafiquant de drogue présumé à Lima , en se déguisant en mascottes de la Coupe du monde 2026.

Cette opération a eu lieu jeudi, en marge de la cérémonie d'ouverture du tournoi qui se déroule au Canada, au Mexique et aux États-Unis jusqu'au 19 juillet. Le suspect, Carlos Cabrera, 48 ans, surnommé Pichichi, est un micro-trafiquant soupçonné d'opérer depuis son domicile. La police, informée de sa passion pour le football, a envoyé deux agents du groupe Terna, déguisés en Maple et Clutch, les mascottes officielles représentant respectivement un élan canadien et un aigle américain.

L'interpellation a été filmée et partagée par le ministère de l'Intérieur péruvien. On y voit les agents forcer la porte et maîtriser le suspect. Lors de la perquisition, les forces de l'ordre ont saisi 2 524 paquets de pâte de base de cocaïne, ainsi que de la marijuana, une arme à feu, des munitions, des téléphones portables et une importante somme d'argent liquide.

Cette arrestation insolite illustre une méthode d'infiltration originale, profitant de l'engouement populaire pour le Mondial pour surprendre un criminel. Bien que les médias locaux n'en aient pas encore largement fait écho, la vidéo officielle confirme la réalité de l'opération. Le succès de cette intervention contraste avec les divers incidents et rumeurs circulant autour des cérémonies d'ouverture, notamment des performances artistiques et desbugs techniques, mais elle demeure un cas isolé de lutte against le trafic de drogue.

Le Pérou, comme de nombreux pays d'Amérique du Sud, fait face à un trafic de drogue endémique, et cette affaire rappelle que les réseaux criminels peuvent opérer de manière très locale. La Coupe du monde, événement mondial, sert ici de couverture et de levier pour une action policière ciblée. L'utilisation de mascottes officielles pour une telle opération soulève des questions sur les limites entre animation festive et travail d'enquête, mais le résultat parle de lui-même.

La saisie massive de stupéfiants indique l'ampleur des activités présumées de Cabrera. L'affaire met également en lumière les ressources du Escuadrón Verde, unité spécialisée dans les opérations sous couverture. Les autorités péruviennes n'ont pas précisé si d'autres arrestations étaient prévues dans le cadre de cette enquête. Le suspect devrait être présenté à la justice dans les prochains jours.

Pendant ce temps, le tournoi footballistique se poursuit dans trois pays d'Amérique du Nord, attirant l'attention mondiale et générant des audiences records. La distraction du public offre parfois des opportunités inattendues pour les services de police





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