Au Pérou, deux policiers déguisés en mascottes officielles de la Coupe du monde 2026 ont profité de la cérémonie d'ouverture pour interpeller un microtrafiquant de drogue passionné de football à Lima.

Des policiers de l'Escuadrón Verde, une unité de la police nationale du Pérou basée à Lima, ont arrêté un trafiquant de drogue présumé en se faisant passer pour les mascottes officielles de la Coupe du monde 2026.

L'opération a eu lieu pendant que le suspect, Carlos Cabrera, 48 ans, regardait la cérémonie d'ouverture du tournoi à son domicile dans un quartier pauvre de Lima. Deux policiers déguisés en Maple, l'élan canadien, et Clutch, le pygargue à tête blanche, ont ainsi pu s'approcher de lui sans éveiller les soupçons.

Le colonel Carlos Alcántara, responsable de l'unité, a expliqué que le renseignement avait révélé que le suspect était un passionné de football vivant la fièvre du Mondial, justifiant cette ruse originale. À l'issue de l'interpellation, les forces de l'ordre ont saisi 2 524 sachets de pâte à base de cocaïne ainsi qu'une arme à feu dans le logement. Le suspect est considéré comme un microtrafiquant.

Cette affaire rappelle une précédente opération similaire menée en février 2025 où un policier péruvien s'était déguisé en capybara pour arrêter un autre trafiquant, démontrant l'ingéniosité des forces de l'ordre locales. La Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, offre ainsi un cadre inattendu pour des descentes policières, mêlant sport et criminalité dans les rues de Lima.

Le succès de cette opération souligne comment les forces de police adaptent leurs méthodes aux centres d'intérêt de leurs cibles, utilisant la culture populaire comme outil d'infiltration. Les mascottes, conçues pour incarner les valeurs de la compétition, se sont ainsi retrouvées au cœur d'une enquête antidrogue, une situation que la FIFA n'avait sans doute pas anticipée.

Le suspect, absorbé par le spectacle de la cérémonie d'ouverture, n'a pas soupçonné la présence des deux imposantes mascottes qui se sont finalement révélées être des agents en civil. Cette arrestation intervient alors que le tournoi mondial génère un immense engouement et, malheureusement, une recrudescence d'activités criminelles liées à l'événement. La police péruvienne, déjà expérimentée dans ce type de ruses, démontre une fois de plus sa capacité à innover pour démanteler les réseaux de trafic, même les plus modestes.

L'affaire illustre également la porosité entre le monde du sport-spectacle et les réalités sociales des pays non participants, où l'événement planétaire devient un prétexte pour des opérations de police ciblant des délits locaux. La couverture médiatique du Mondial, omniprésente, offre ainsi un écran de fumée idéal pour des interventions discrètes mais efficaces





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