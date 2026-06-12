Des places vides malgré l'annonce d'un stade plein pour Corée du Sud-Tchéquie

Le match de Coupe du monde entre la Corée du Sud et la Tchéquie a laissé apparaître de nombreuses sections vides dans le stade de Guadalajara, contrastant avec l'affluence officielle de 44 985 spectateurs avancée par la FIFA. Ce taux de remplissage réel remet en question les déclarations de Gianni Infantino sur une demande de billets sans précédent.

Malgré l'annonce d'un stade plein et la promesse d'une billetterie prise d'assaut la veille par Gianni Infantino , plusieurs centaines de places sont restées vides lors du match Corée du Sud- Tchéquie (2-1), jeudi à la Coupe du monde.

Des effets d'annonce, des tribunes certifiées presque pleines... mais un constat bien différent. Le stade de Guadalajara était certes bien rempli pour le deuxième match de la compétition, dans la nuit de jeudi à vendredi, mais tous les sièges n'avaient pas trouvé preneurs. Loin de là.

Plusieurs journalistes ayant assisté à la rencontre ont constaté de vastes sections de places vides dans les tribunes, laissant supposer que l'affluence annoncée par le speaker (44.985 spectateurs sur une capacité de 45.664 places) a été nettement surévaluée. En réalité, le nombre de places vacantes dépassait assez largement les 679 de la FIFA. Les sections vides se situaient principalement près de la tribune VIP, où les prix pour le grand public atteignaient 5000 dollars (4300 euros).

Des trous rouges (la couleur des sièges) ont été aussi constatés dans tous les gradins. Les billets en tribune basse coûtaient 500 dollars (430 euros) et ceux situés dans la partie basse de l'arceau supérieur étaient à 400 dollars (345 euros).

L'intérêt de la rencontre entre deux équipes hors du Top 20 mondial (25e pour la Corée du Sud, 37e pour la Tchéquie) n'était pas le même que celui du match d'ouverture entre le Mexique et la Pologne, disputé dans un stade Azteca (Mexico) comble et bouillant pour sa sélection. Mais ces rangs sans spectateur ont un peu battu en brèche l'optimisme béat affiché sur la billetterie par Gianni Infantino, président de la Fifa, mercredi lors de sa conférence de presse de veille de Mondial.

"À ce jour, nous avons vendu plus de six millions de billets", avait-il déclaré. "La demande a été sans précédent, non pas un peu, mais au moins dix fois supérieure. " Cette demande ne concernait visiblement pas cette rencontre qui se jouait dans le deuxième plus petit stade de la compétition derrière celui de Toronto (43.036).

The Athletic a interrogé la FIFA pour savoir si l'affluence annoncée se basait sur le nombre de places vendues ou sur le nombre de personnes effectivement au stade. Un porte-parole de l'instance internationale a botté en touche en invitant le média à "se référer à l'affluence officielle". La qualification tardive de la Tchéquie mais aussi le coût exorbitant des places et des transports a rendu les supporters tchèques quasiment absents et invisibles





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