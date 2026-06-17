Des pétroliers iraniens percent le blocus américain alors que les menaces de riposte se multiplient au Liban

L'Iran réussit à exporter du pétrole malgré le blocus naval américain, tandis que l'armée iranienne menace Israël de représailles après des frappes au Liban, dans un contexte de signature imminente d'un accord de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.

Des pétroliers iraniens ont franchi le blocus naval américain en place depuis deux mois, marquant la première exportation de brut iranien depuis cette période. Selon le site de suivi maritime Tanker Trackers, au moins deux supertankers de la National Iranian Tanker Company (NITC), le Diona et le Hero2, ont traversé le périmètre de blocus avec un total de 3,8 millions de barils de pétrole brut.

Un troisième navire a également été signalé. Cette opération intervient alors que les tensions restent vives au Liban, où l'armée iranienne a menacé Israël d'une réponse sévère après des frappes ayant causé la mort de quatre personnes mardi, malgré l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. L'accord, qui doit être signé vendredi en Suisse, prévoit la fin des hostilités et l'ouverture de négociations sur deux mois, avec la réouverture du détroit d'Ormuz comme première étape.

Cependant, l'Iran accuse Israël d'avoir violé le cessez-le-feu à 84 reprises depuis son annonce lundi. Le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya, a averti que toute agression persistante dans le sud du Liban entraînerait une riposte militaire. Parallèlement, le prix du baril de pétrole Brent est tombé sous les 80 dollars pour la première fois depuis début mars, reflétant l'apaisement des craintes de perturbations dans l'approvisionnement.

La situation au Liban demeure tendue, avec des frappes israéliennes sporadiques contre le Hezbollah. Les habitants déplacés brandissent des drapeaux iraniens et du Hezbollah devant les ruines, symbolisant l'ancrage régional du conflit. L'accord américano-iranien, bien que salué comme une avancée diplomatique, n'a pas encore mis fin aux violences. Les observateurs s'interrogent sur la capacité des parties à maintenir une trêve durable, alors que les intérêts énergétiques et stratégiques s'entremêlent.

L'Iran, en reprenant ses exportations pétrolières, teste les limites du blocus et affirme sa puissance économique face aux sanctions





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