Des expositions immersives utilisant la réalité virtuelle, les témoignages de soldats et les modélisations 3D d'armes et de blindés sont déployées dans les écoles russes pour présenter l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces musées numériques visent à inculquer aux élèves la version officielle du conflit et à encourager l'engagement dans l'armée.

Depuis avril 2023, des écoles russes accueillent des expositions immersives consacrées à l'« opération spéciale militaire », nom officiellement donné à l'invasion de l' Ukraine par la Russie . Selon une enquête de , ces espaces numériques plongent les élèves dans un univers mêlant réalité virtuelle , témoignages de soldats et modélisations 3D d'armes et de blindés.

Conçus pour enseigner aux plus jeunes la version officielle du conflit, ces musées centralisent des expositions dédiées à la présentation de la guerre en Ukraine. Les expositions proposent aux élèves une immersion dans des scènes de guerre recréées à l'aide de casques de réalité virtuelle. Les élèves peuvent ainsi se promener à travers un immeuble bombardé de (région de Zaporijjia), toutes les deux occupées par les troupes russes depuis le début du conflit, ou encore observer un char russe avancer entre les immeubles. L'expérience ne se limite pas aux images : avant d'accéder aux modules interactifs, les jeunes doivent suivre une introduction théorique qui présente la chronologie du conflit à travers des documents sur les événements clés, des cartes et des analyses de la situation. L’accès à ces expositions se fait sous différentes formes – installations physiques ou programmes en ligne compatibles avec des casques VR – connaissent un grand essor. En un an, 250 écoles russes dans 12 régions ont déjà accueilli ces dispositifs. « Les expositions traditionnelles des musées ne passionnent pas vraiment les plus jeunes. Nous avons donc misé sur le numérique pour créer ce musée il y a tout juste un an », explique un responsable du projet. L’un des objectifs affichés est aussi d’inciter à l’engagement dans l’armée. Outre les modélisations d’armes et d’avions, ces expositions mettent en avant les exploits des soldats russes et prônent les valeurs patriotiques.





courrierinter / 🏆 50. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Russie Ukraine Guerre Réalité Virtuelle Musée Numérique Éducation Patriotisme Armée

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'Ukraine cible des sites russes avec des missiles et des dronesMoscou affirme que l'Ukraine a lancé six missiles ATACMS américains, six missiles Storm Shadow britanniques et au moins 146 drones sur le territoire russe. Le ministère russe de la Défense déclare avoir abattu tous les missiles et la majorité des drones. Selon le Centre ukrainien de lutte contre la désinformation, les frappes ont visé des usines, des raffineries de pétrole et des entrepôts dans plusieurs villes russes.

Lire la suite »

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

Cette liseuse aurait le meilleur rapport qualité prix selon les experts des NumériquesUltra-performante, la liseuse Amazon Kindle Paperwhite (2024) est actuellement l'une des meilleures du marché.

Lire la suite »

Orléans: La Maison de la Justice et du Droit lance des permanences numériquesFace à la multiplication des démarches en ligne et à l'exclusion numérique de certains usagers, la Maison de la Justice et du Droit d'Orléans met en place des permanences numériques pour les assister dans leurs démarches et leur permettre d'accéder à un ordinateur en libre accès.

Lire la suite »

Invitations Apple : Le Retour des Faire-Part NumériquesL'application Invitations Apple révolutionne la manière d'organiser des événements en proposant une plateforme numérique intuitive pour créer et gérer des faire-part personnalisés. Intégrée aux applications Plans et Météo, elle offre aux invités des informations pratiques sur l'itinéraire et les prévisions météorologiques. L'application permet également de partager des photos et des vidéos, de créer des playlists collaboratives et de suivre les réponses des invités.

Lire la suite »

Rennes Inondée par la Tempête HerminiaLa capitale bretonne de Rennes a été durement touchée par la tempête Herminia, avec des inondations importantes et des mesures d'évacuation prises. La montée des eaux du canal de l'Ille et Rance a forcé la mairie à évacuer quatre rues et à ouvrir des gymnases d'accueil. Des habitants témoignent d'une situation inédite, avec des maisons inondées et des dégâts matériels importants. La tempête a provoqué des pluies et des vents violents sur le nord-ouest de la France, entraînant des inondations et des coupures de courant.

Lire la suite »