Des milliers de Malawiens bloqués dans un camp de fortune en Afrique du Sud dans l'attente de rentrer chez eux

Un camp de fortune à Durban abrite des milliers de Malawiens fuyant les violences antimigrants. Dans des conditions précaires, ils attendent des bus pour un rapatriement long de plusieurs jours, tandis que la xénophobie et les manifestations anti-immigrés secouent le pays.

Entassés dans un camp de fortune en Afrique du Sud, des milliers de Malawi ens espèrent rentrer chez eux. Des centaines d'étrangers fuyant les violences antimigrants font la queue pour recevoir de la nourriture dans le camp de Sherwood Park à Durban .

Dans des conditions insalubres, des milliers de Malawiens s'apprêtent à passer une nouvelle nuit dans un terrain vague de la ville portuaire, avides de fuir une campagne antimigrants virulente. La frustration et la colère montent dans ce camp où certains attendent depuis plusieurs jours des bus qui doivent les ramener au Malawi, à plus de 2 000 kilomètres. Le camp abriterait jusqu'à 10 000 personnes, toutes prêtes à partir et à abandonner la vie qu'elles ont peiné à construire.

Hommes, femmes et enfants s'entassent dans des tentes pour se protéger des fraîches nuits de l'hiver austral. Quelques organisations religieuses et caritatives distribuent de la nourriture, de l'eau, des serviettes hygiéniques et des couches. Les files d'attente sont omniprésentes. Quelques toilettes portatives, saturées depuis longtemps, ont été installées.

Des cas de diarrhée sont signalés, une forte odeur d'urine et d'excréments flotte. Hasani Ahmadi, 25 ans, a participé à une manifestation spontanée qui a mis en fuite deux bus de partisans d'un groupe antimigrants. Pourquoi ces gens viennent-ils nous harceler ? s'interroge-t-il. Ils nous ont dit de partir de chez nous.

Maintenant que nous essayons de rentrer, ils continuent de nous suivre. L'Afrique du Sud est en proie depuis plusieurs mois à des manifestations réclamant le départ des immigrés clandestins, certaines fixant la date du 30 juin comme ultimatum, en dehors de toute légalité. Ces marches n'ont jamais dépassé quelques milliers de personnes, mais elles s'accompagnent d'un torrent de haine xénophobe en ligne et ont un fort écho médiatique.

Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, lance Hasani Ahmadi, installé depuis 10 ans et travaillant dans une petite fabrique de cercueils. Gazembe Bwana, 44 ans, vivait depuis 14 ans dans le pays. Artisan carreleur, il y a rencontré sa compagne. J'ai travaillé si dur.

Je me suis créé mon travail, je n'ai pris le travail de personne. Et là, je repars avec en tout et pour tout un seul sac. Ce qui m'est arrivé en Afrique du Sud est très douloureux, ajoute-t-il en s'apprêtant à embarquer. Sa voiture et ses effets, il les a confiés à sa compagne pour qu'elle les vende et subvienne à ses besoins.

Mercredi, la police a brièvement fait usage de gaz lacrymogènes et de tirs de balles en caoutchouc pour disperser un groupe de migrants refusant d'être transférés vers un autre centre où leurs papiers devaient être vérifiés. Nasira Mbongo, enceinte de huit mois, explique avoir inhalé des gaz et avoir du mal à respirer. J'attends depuis lundi, j'ai signé tous les documents mais mon nom n'a pas encore été appelé.

Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et accoucher en sécurité. Je n'envisagerai plus jamais de revenir en Afrique du Sud. Si je dois mourir de faim, je préfère mourir de faim là-bas, au Malawi. Depuis trois ans, elle vivait à Marianhill.

Notre logeuse nous a dit qu'on l'avait prévenue qu'elle devait faire partir tous les étrangers, sinon sa propriété serait brûlée avec les étrangers à l'intérieur. Nous avons été forcés de partir. Quelque 1 340 femmes, enfants et malades ont déjà embarqué pour le Malawi, selon Cyril Mncwabe, chef du département des Affaires intérieures de la province du KwaZulu-Natal.

Nombre de Malawiens à Sherwood ont reconnu ne pas avoir de papiers en règle, affirmant avoir été attirés par des réseaux leur promettant des emplois dans des usines, des mines ou comme employés de maison





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