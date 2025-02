Des Mercato d'Hiver Inoubliables : 5 Transferts Qui ont Réussis

Découvrez les 5 joueurs ayant marqué le mercato d'hiver 2025 avec leurs performances exceptionnelles dans leurs nouveaux clubs.

Souvent perçue comme une fenêtre d'ajustement, la période de transferts hivernale permet également à certains joueurs en difficulté de relancer leur carrière. Nous avons sélectionné cinq joueurs ayant marqué cette période de janvier 2025. L'un d'entre eux est Milan Skriniar, le défenseur slovaque de 29 ans. N'entrant pas pleinement dans le style de jeu de Luis Enrique au PSG, il a été prêté au Fenerbahçe durant ce mercato d'hiver.

En Turquie, il retrouve petit à petit sa forme physique avec trois titularisations en trois matches et autant de victoires pour le club stambouliote, deuxième de la Süper Lig à 3 points de Galatasaray. Kyle Walker, 34 ans, a choisi d'explorer un nouveau championnat en s'engageant avec l'AC Milan pour son premier départ de l'Angleterre. Le défenseur a fait briller ses belles qualités avec deux victoires, l'une face à la Roma en Coupe d'Italie (3-1) et l'autre en Serie A face à Empoli, en plus d'un nul contre l'Inter. À chaque fois, il a été titularisé par son entraîneur Sergio Conceiçao, ce qui était devenu rare depuis le début de la saison avec Pep Guardiola où il n'a connu que 9 titularisations.Mathys Tel, 19 ans, a rejoint Tottenham en fin de mercato sous la direction d'Ange Postecoglou, qui lui a promis un rôle important et polyvalent en attaque. Il a tenu ses promesses depuis début février avec une entrée en jeu en pointe face à Liverpool en Coupe de la Ligue (défaite 4-0) puis une titularisation à gauche face à Aston Villa en FA Cup (défaite 2-1). Si les résultats ne suivent pas encore, le Français s'est illustré par un but dans les arrêts de jeu face aux Villans, son premier depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Amine Gouiri, quant à lui, a rejoint l'Olympique de Marseille et s'est rapidement imposé avec trois passes décisives en deux matches. L'attaquant algérien confirme son retour en forme depuis la mi-janvier, après un début de saison compliqué à Rennes (3 buts et 2 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues). Il profite de son statut de titulaire pour prendre ses marques dans le système de jeu de Roberto de Zerbi et ne manque plus qu'un but pour définitivement conquérir les fans marseillais. Enfin, Randal Kolo Muani, 26 ans, est un exemple parfait de joueur qui a trouvé l'environnement parfait pour s'épanouir. Indésirable au Paris Saint-Germain, il retrouve sa pleine forme avec la Juventus Turin en Serie A. Il s'est régalé avec 5 buts en 3 matches et des prises de risques qui se révèlent payantes à chaque fois. La Vieille Dame se serait déjà positionnée pour le recruter définitivement cet été, selon le Corriere dello Sport





