Des Institutions Européennes Victimes d'Une Grande Escroquerie en Ligne

Des escrocs ont détourné des sites officiels européens pour piéger des internautes. L'EFSA a été visée, mais d'autres institutions comme le Fonds social européen ont également été compromises. Les cybercriminels utilisent des techniques sophistiquées pour créer des pages frauduleuses qui ressemblent à des sites légitimes.

Toujours à la recherche de nouvelles tactiques pour tromper leurs victimes, les escrocs ont maintenant mis leurs collimateurs sur les institutions européennes. Le média spécialisé PhonAndroid a récemment mis en évidence un détournement inquiétant : le site de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ( EFSA ) a été compromis par des cybercriminels.

En effectuant une recherche sur Internet concernant cette agence, les premiers liens renvoyaient vers des pages complètement déconnectées, dont une qui promettait de diffuser le Super Bowl gratuitement. Mais pour profiter de cette compétition de football américain, les internautes devaient évidemment s'inscrire, fournissant leurs données personnelles ainsi que leurs coordonnées bancaires ! L'agence de l'Union européenne a été immédiatement alertée de cette fraude et les sous-domaines exploités pour cette escroquerie ont été mis hors ligne après quelques heures, selon nos confrères. Cependant, même si ces sites frauduleux ont été progressivement supprimés des moteurs de recherche, ils peuvent réapparaître aussi rapidement qu'ils ont disparu. Il est donc primordial de toujours vérifier le lien avant de cliquer. En plus de l'EFSA, d'autres adresses officielles ont également été détournées, comme celle du Fonds social européen ou le portail pour l'Europe interopérable. Comme le rappelle PhonAndroid, pour piéger le plus grand nombre de victimes possible, les cybercriminels créent des pages Web chargées de mots-clés recherchés (téléchargement, streaming, gratuit...) et les associent à des noms de domaines connus pour donner l'impression de légitimité. Une technique astucieuse qui leur permet de mettre en place une vaste escroquerie en ligne en utilisant un site européen comme couverture.Si vous êtes victime d'une arnaque sur Internet, vous pouvez signaler cette fraude en contactant la ligne verte Info-Escroqueries au 0 805 805 817 ou bien en vous rendant sur le site ou l'application Ma Sécurité





