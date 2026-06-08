Des habitants de la Cité-Jardin de Gradignan manifestent contre la démolition de leurs maisons dans le cadre du projet urbain de Zone d'aménagement concertée (Zac).

Des habitants de la Cité-Jardin de Gradignan manifestent contre la démolition de leurs maisons dans le cadre du projet urbain de Zone d'aménagement concertée (Zac).

Environ 80 personnes ont manifesté devant la mairie de Gradignan, lundi 8 juin, pour protester contre la démolition de la majorité des maisons de ce quartier à vocation sociale. Le maire Michel Labardin s'est engagé à ce que leurs souhaits de relogement soient respectés. La première phase du relogement des habitants de la Cité-Jardin est en cours et doit s'achever en 2026.

Ces prochaines années, ce quartier d'habitat pavillonnaire social doit être métamorphosé pour accueillir des logements et des espaces verts dans le cadre de la Zone d'aménagement concertée. Le projet prévoit d'implanter des logements et des espaces verts dans le centre-ville de Gradignan. Les habitants de la Cité-Jardin souhaitent que les maisons qui sont en bon état puissent être rénovées, et que les constructions se fassent avant les démolitions pour reloger les gens sur place.

La commune de Gradignan multiplie les grands projets, avec notamment une zone d'aménagement concerté qui doit accueillir jusqu'à 950 logements durant les 15 prochaines années. Le maire Michel Labardin a évoqué une 'récupération politique' de la part de l'opposition, considérant qu'Emilie Sarrazin est 'chef de file' de la manifestation. L'explication entre élus aura été musclée. La Ville de Bordeaux a d'abord maltraité les habitants en voulant les reloger n'importe où dans la Métropole, a-t-il ajouté.

La Ville de Bordeaux a d'abord maltraité les habitants en voulant les reloger n'importe où dans la Métropole, a-t-il ajouté. La Ville de Bordeaux a d'abord maltraité les habitants en voulant les reloger n'importe où dans la Métropole, a-t-il ajouté. La Ville de Bordeaux a d'abord maltraité les habitants en voulant les reloger n'importe où dans la Métropole, a-t-il ajouté





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