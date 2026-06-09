Des habitants de Castanet-Tolosan dénoncent des retards de régularisation des charges, des surchauffes et des pannes

Des habitants de quatre résidences de Castanet-Tolosan se plaignent de difficultés dans leur quotidien liées à la chaufferie bois à laquelle ils sont reliés. Les griefs s'accumulent contre le bailleur Cité jardins, membre du groupe Promologis : retard dans les régularisations des charges de fin d'année par le bailleur, absence d'eau chaude et pannes régulières.

Des habitants de quatre résidences de Castanet-Tolosan dénoncent des retards de régularisation des charges , des surchauffes et des pannes. Plusieurs habitants de résidences de Castanet-Tolosan se plaignent de difficultés dans leur quotidien liées à la chaufferie bois à laquelle ils sont reliés.

Les griefs s'accumulent contre le bailleur Cité jardins, membre du groupe Promologis : retard dans les régularisations des charges de fin d'année par le bailleur, absence d'eau chaude et pannes régulières - dont la dernière date du vendredi 10 avril 2026 et a duré un mois. Depuis 2016, quatre résidences de Castanet-Tolosan sont reliées à la même chaufferie bois : la résidence L'Été, Le Voyageur, Les Mimosas et Graziella.

Cette année-là, l'ancien bâtiment de la résidence L'Été a été détruit puis reconstruit avant d'être raccordé au réseau. Le bailleur, Cité jardins, n'a pas fait de régularisation de charges de fin d'année en temps et en heure depuis 2016. Les régularisations de charges annuelles de 2016 à 2022 de la résidence Mimosas et Le Voyageur ont été prescrites - la demande faite par les locataires pour contrôler les charges datant de 2026.

Pour la résidence L'Été, la demande ayant été faite en 2022, ce sont les années 2016 à 2018 qui ont été prescrites. Le groupe Promologis précise : La Cité jardins a entièrement assumé à sa charge les surcoûts liés au compte débiteur de la résidence Mimosas, pour des montants de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Le choix d'un gel des régularisations a donc été fait en conséquence, au profit des ménages dont les comptes étaient débiteurs.

Une réponse qui ne convainc pas Emma*, habitante de la résidence l'Été : De 2016 à 2018, certains habitants comme moi ont dépensé de l'argent qui ne leur a pas été remboursé. Maintenant, on a peur de dépasser à nouveau les trois ans de prescription et que le bailleur nous dise encore qu'il n'est pas obligé de nous payer.

D'après le site du gouvernement, Le propriétaire (ou l'agence immobilière) peut réclamer pendant trois ans tout impayé de charges ou de loyers qui lui est dû. Ce délai s'applique aussi au locataire qui a payé trop de charges et Eric Merad, un habitant de l'immeuble Le Voyageur, déplore également la situation : On n'a jamais eu aucune régularisation en dix ans de chaufferie bois. Je ne chauffe pas et je fais attention à l'eau que je consomme...

Je veux qu'on me rembourse ce que je paie en trop sur mes charges. Concernant la régularisation des charges de l'année 2023 pour la résidence Mimosas, elle serait prévue en 2026. Du côté de la résidence L'Été, Promologis indique que la régularisation des provisions de charges de 2019 à 2022 a été mise en œuvre en 2025 avec possibilité d'échelonner le paiement du solde restant si nécessaire. Une régularisation des charges chaque année et surtout, pour l'année écoulée.

En attendant, le bailleur a quand même empoché les provisions versées, ce qui est problématique pour les locataires créditeurs. Les tuyaux d'eau chaude traversent le bâtiment et ce n'est pas rare qu'il fasse 40 à 45 degrés dans les parties communes, remarque Emma* avant de poursuivre : Dans mon appartement, je n'ai jamais allumé le chauffage. Je paie quand même 80 euros par mois, ce que je ne consomme absolument pas. Je suis obligée de quitter régulièrement mon appartement.

Jean Bech, de la CNL31, dresse lui aussi un constat sévère : La chaufferie pose un problème chaque année, avec un surchauffage été comme hiver. Contacté par la rédaction, Promologis a répondu à ce sujet : Ce point a bien été identifié pour le logement d'une locataire, auprès de laquelle nous nous sommes engagés à procéder à des aménagements en vue d'améliorer son confort d'été (isolation du réseau de chaleur qui passe par son cellier).

Les travaux seront réalisés sur juin. Plusieurs résidences de Castanet-Tolosan sont concernés : L'Été, Mimosas, Le Voyageur et Graziella





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