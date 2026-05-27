Des grands-parents se battent pour éviter le placement de leurs petits-enfants en pouponnière

Face au projet de placement de leurs petits-enfants, un couple de seniors se mobilise pour obtenir le statut de tiers digne de confiance et préserver le cadre familial, mettant en lumière les enjeux de la protection de l'enfance et des familles d'accueil.

Lorsque les services sociaux ont informé Jean-Marc et son épouse, alors âgés de 63 et 65 ans, que leur petite-fille Maeliss allait être placée en pouponnière, le couple a décidé de s'opposer à cette décision.

Malgré leur âge avancé, ils ont demandé à être reconnus comme tiers dignes de confiance pour Maeliss et son frère Kilian. Ces enfants sont les petits-enfants du couple, nés de leur fille adoptive qui souffre d'un retard mental et dont le père était incarcéré. L'objectif des grands-parents était d'éviter le placement institutionnel et de maintenir les enfants au sein de la famille. Cette démarche illustre les défis auxquels sont confrontées les familles d'accueil et les alternatives au placement en institution.

L'affaire soulève des questions sur les politiques de protection de l'enfance et la prise en compte des liens familiaux, y compris lorsque les grands-parents sont en âge avancé





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