Des fleurs en céramique pour une Saint-Valentin inoubliable

Mia Fernandes, céramiste de renommée internationale, présente ses fleurs en céramique à la boutique Meraki de Figeac, offrant une alternative originale et durable aux bouquets traditionnels.

Comme chaque année à l'occasion de la Saint-Valentin , les fleurs sont à l'honneur. Mais cette année, pourquoi ne pas offrir des fleurs... en céramique ? C'est en tout cas possible en se rendant chez Meraki , la boutique de céramique et d'art qui a ouvert ses portes il y a plus d'un an au 6 bis place Champollion, au cœur de Figeac . Les visiteurs sont accueillis par les créations de Mia Fernandes , céramiste de renommée internationale, dont des fleurs montées sur tige s'affichent en vitrine.

Mia Fernandes, d'origine tanzanienne et indienne, est née en Angleterre. Elle a vécu dans plusieurs pays et a beaucoup voyagé avant d'arriver dans le Lot il y a plus de dix ans, « sa plus longue escale ». Formée en Angleterre, notamment au Royal College of Art, elle est céramiste depuis 35 ans. C'est lors de son doctorat sur « la mémoire et l'écriture sur l'argile » qu'elle a découvert la ville de naissance de Jean-François Champollion et son musée. Elle a travaillé dans de nombreux lieux publics, par exemple au Royal London Hospital où elle a installé une œuvre permanente intitulée « Wish » dans l'hôpital pour enfants. « Il s'agit de 1001 oiseaux en porcelaine qui font écho à une légende en Chine, que l'on retrouve aussi en Corée et au Japon, qui raconte que quand on fait un vœu et que l'on crée 1000 pliages d'oiseaux en papier, le vœu se réalise », précise l'artiste. « Cette œuvre, qui a l'avantage pour un hôpital de pouvoir être lavée, est conçue pour donner de la joie ». « Je travaille beaucoup en connexion avec l'environnement », explique Mia Fernandes. « Mes voyages en Afrique, en Inde ou en Amérique du Sud m'ont permis de découvrir la diversité de la nature. Au début, les fleurs étaient sur des murs. C'est Eric Blanchard qui m'a donné l'idée de les adapter sur une tige. Chaque fleur est fabriquée individuellement, à la main. La matière première est l'argile, décorée avec des émaux et cuite à 1 300 °C, ce qui rend les pièces très résistantes. Les fleurs et les tiges sont de différentes tailles. Les plus grandes peuvent servir de tuteur, pour les concombres, voire les tomates. Certaines personnes m'ont même demandé d'en faire d'encore plus grandes pour servir de perchoirs pour les oiseaux ! ». En plus du parterre de fleurs qui décore l'entrée de la boutique, Mia Fernandes propose d'autres de ses céramiques, ainsi que des dessins et des peintures. Eric Blanchard, le cofondateur de Meraki, y expose également ses céramiques, de même que Clémence Noble (maroquinerie) et Pierre Mingout (céramique). La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h 30. C'est l'occasion de faire plaisir ou se faire plaisir pour tous les budgets, mais aussi de venir admirer le travail des différents artistes





Céramique Fleurs Saint-Valentin Mia Fernandes Meraki Figeac Artisanat

