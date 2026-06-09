Des familles endeuillées saisissent la justice pour le refus de sédation profonde

Des familles endeuillées saisissent la justice car elles estiment que les droits de leurs proches en fin de vie n'ont pas été respectés. En cause : des médecins refusant de pratiquer la sédation profonde et continue jusqu'au décès.

Des familles endeuillées saisissent la justice car elles estiment que les droits de leurs proches en fin de vie n'ont pas été respectés. En cause : des médecins refusant de pratiquer la sédation profonde et continue jusqu'au décès.

Dix ans après la loi Claeys-Leonetti, ce geste reste controversé. Un homme en soins palliatifs à l'hôpital de Chagny, en janvier 2026. Des services de soins palliatifs sur le banc des prévenus. C'est assez rare pour être souligné.

Ces derniers mois, des familles endeuillées saisissent la justice car elles estiment que les droits de leurs proches, des malades en fin de vie, n'ont pas été respectés. Plusieurs plaintes ont été déposées au pénal, une instruction est en cours et une décision est attendue du tribunal de Paris mercredi 10 juin. Le point commun à tous ces dossiers : le refus des médecins de pratiquer la sédation profonde et continue jusqu'au décès.

Un geste thérapeutique autorisé par la loi Claeys-Leonetti de 2016 sous certaines conditions. Dans le salon de Madame Condamines, une photographie de son mari. Visage émacié, regard intense, Charles Condamines, homme de conviction, sociologue, était atteint d'un cancer incurable.

Décédé à son domicile à l'âge de 80 ans en août 2020, dans des conditions qu'Elizabeth Condamines juge 'Je l'ai vu agiter les bras, chercher de l'air, dans son ventre, dans ses côtes, et me regarder avec ce regard de détresse que je ne peux pas oublier. C'est terrible de mourir en étouffant'. C'était tout ce que son mari voulait éviter. Il était accompagné par un réseau de soins palliatifs.

À sa demande, plusieurs réunions de concertation médicale avaient été organisées. Il souhaitait bénéficier le moment venu d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pas une euthanasie, mais 'dormir avant de mourir', un coma pharmacologique couplé d'un arrêt de l'hydratation et de l'alimentation en théorie autorisé aux patients dont le temps se compte en heures ou quelques jours. Puisque les médecins l'ont abandonné au seuil de son agonie.

On nous disait simplement d'administrer une petite dose de ci, une petite dose de ça. Ils estimaient que faire plus n'était pas éthique, moi, je trouve que ces médecins n'ont pas fait leur travail'. Elizabeth Condamines a porté l'an dernier une plainte pour violences volontaires aggravées. Contacté, le réseau de soins palliatifs n'a pas souhaité réagir.

La sédation terminale est au cœur d'autres poursuites pénales.

Maître François Lambert défend la famille de Monsieur Daillon, un homme dont l'agonie de plusieurs semaines aurait pu être, selon lui, évitée : 'Quand vous avez un patient très vulnérable, que tout indique qu'il faut le laisser partir, que les médecins arrêtent seulement une partie des traitements et qu'avec une autre partie des traitements ils le maintiennent en vie, que cela favorise l'apparition d'escarres particulièrement douloureuses qui ont creusé la chair jusqu'à l'os, avec tous les râles qui s'accompagnent pendant ce processus, alors que la loi vous oblige normalement à arrêter tous les traitements, je pense qu'on tombe dans des actes de torture et de barbarie, car les médecins savent très bien ce qu'ils font in fine'.

Quand un patient demande et qu'il remplit les conditions, si on ne lui accorde pas la sédation profonde et continue, on sait que la loi n'est pas appliquée. Dans ces dossiers, l'interprétation du médecin prend beaucoup de place. C'est ce que j'observe dans beaucoup de mes dossiers, chaque médecin fait à peu pres ce qu'il veut, documentent la réticence des soignants envers la sédation profonde et continue légalisée il y a dix ans.

Camille Roux, cadre de santé au service de soins palliatifs du centre hospitalier de Puteaux, préfère parler de vigilance : 'On ne prend pas ce geste à la légère, car une fois que le patient est sédaté, il ne peut plus avoir de communication avec ses proches et l'équipe médicale. Ce n'est pas anodin'. Dans ce service, sur 250 patients accueillis par an, une dizaine seulement ont recours à la sédation terminale.

Pour Ségolène Perruchio, la cheffe de service et présidente de la SFAP (la société française d'accompagnement et de soins palliatifs), les débats actuels sur la création d'une aide active à mourir peuvent alimenter une certaine confusion : 'Avec tout ce qu'il se passe en ce moment, tous les débats politiques, les choses s'aggravent. Il y a des patients qui demandent une sédation alors qu'en fait ce qu'ils demandent derrière c'est une euthanasie.

Et donc, il peut y avoir des soignants qui ont l'impression de réaliser un geste euthanasique qui les mettrait en tension. Or ces deux gestes sont tout à fait différents, c'est pourquoi il faut redoubler de pédagogie'. La nouvelle loi sur la fin de vie prévoit justement la légalisation d'un acte léthal en médecine. Le texte sera examiné pour une troisième lecture à l'Assemblée nationale à partir du 22 juin





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