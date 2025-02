Des élèves lycéens organisent un tournoi de futsal inclusif à Miramas

Deux élèves du lycée Jean-Cocteau, Rayane Zaboubi et Mathieu Roux, ont organisé un tournoi de futsal inter-lycées à Miramas en pleine période de vacances scolaires. L'objectif était de promouvoir le sport inclusif et accessible à tous, sans exception. L'événement a rassemblé près de 150 joueurs et supporters, provenant de différents lycées et associations sportives de la région.

Le gymnase était rempli pour cette première journée de vacances, avec huit équipes provenant de différents lycées des environs : trois du lycée des Alpilles, trois du lycée Jean-Cocteau, une de l'association sportive de futsal de Miramas LMZ et une de l'association Addap 13. Rayane et Mathieu, à la tête de cette initiative, ont souhaité mettre en avant les valeurs de l'inclusion et du partage à travers le sport. Pour garantir une participation inclusive, l'organisation a veillé à ce que les équipes soient composées d'un mixage d'âges et de sexes. En plus des 60 joueurs sur le terrain, les lycéens ont réussi à réunir 40 bénévoles de leur établissement pour assurer la sécurité, l'arbitrage et la gestion de la buvette. L'événement était en partie financé par l'Éducation nationale dans le cadre de l'opération École ouverte. L'infirmière du lycée était présente pour soigner les éventuelles blessures, tandis que les professeurs d'EPS s'occupaient de la logistique. Des élèves de l'UPE2A, récemment arrivés en France, ont également participé au tournoi. Il était important pour eux de montrer que leur ville était capable de réaliser de grandes choses, comme lors des Jeux olympiques avec le passage de la flamme. Le tournoi a également été l'occasion de rendre hommage à Joël Camescasse, ancien professeur d'EPS au lycée Cocteau, décédé brutalement un mois plus tôt. Une minute d'applaudissement a été organisée en son honneur, et le trophée lui a été dédié. Le tournoi a été une réussite grâce à l'implication des élèves, des enseignants et des bénévoles. Rayane et Mathieu ont démontré leur capacité d'organisation et leur engagement pour la promotion du sport inclusif





