Des éléments du patrimoine local en péril à Figeac

Deux éléments du patrimoine local figeacois, un cadran solaire et une statue de la Vierge, sont en danger à la suite des intempéries et du temps qui passe. Le cadran solaire, datant du XVIIIe siècle, s'est détaché et s'est brisé lors de l'hiver dernier. La statue de la Vierge, située à l'angle des rues Séguier, d'Aujou et de la République, est également fragilisée par le temps. La restauration de ces éléments historiques est nécessaire pour préserver le patrimoine de la ville.

Paradoxalement, c'est au moment où la place Carnot et la halle retrouvaient leur splendeur que, dans le même périmètre, deux éléments du petit patrimoine local donnaient des signes de fatigue, dus aux affres du temps conjuguées aux intempéries. Le premier est le cadran solaire qui, depuis le XVIIIe siècle, ornait la façade du bâtiment abritant aujourd’hui la librairie Champollion.

À la limite du premier et du deuxième étage, appuyé sur une corniche, il était simplement collé aux pierres de taille et ceint d’un solin de mortier. Exécuté dans un « calcaire poisseux », selon Fabien Paramelle, artisan maçon, il aura subi depuis sa pose les alternances du gel et de la pluie. Extrêmement fragilisé, il n’aura pas passé l’hiver et s’est soudain détaché, se fracassant en nombreux morceaux sur le pavé, fort heureusement un lundi où il n’y avait personne place Carnot. Désormais irrécupérable, le seul élément qui vaille encore est l’aiguille de fer donnant l’heure, ornée d’une sorte de tête de dragon. « Il est dommage de n’avoir pu conserver ce témoignage du XVIIIe siècle, certainement utile à l’époque, car il indiquait l’heure aux passants, explique Priscilla Malagutti du service du Patrimoine. Il faisait partie de ces éléments que l’on ne voit pas forcément, mais qui méritent qu’on les protège. » Le deuxième objet patrimonial en danger, à 15 mètres du cadran, est la statue de la Vierge, à l’angle des rues Séguier, d’Aujou et de la République. Face à la boucherie et reposant sur un socle en cul-de-poule, elle est plus ou moins à l’abri dans une niche creusée dans la bâtisse, dont le toit n’est autre qu’une superbe coquille Saint-Jacques, certainement un point de passage pour les pèlerins se rendant à Compostelle et rejoignant l’hôpital de la ville. Près de la Vierge, sur un pan de crépi, une inscription aujourd’hui pratiquement illisible, mais que certains ont eu l’intelligence de préserver. On peut y lire en deux alexandrins : « Chrétien en souvenir, une douce prière. Lève tes yeux vers moi et reconnais ta mère. » Mais là également, le temps est passé : « Il faudrait tout d’abord faire un scanner en 3D de l’ensemble, pour en garder toutes les proportions, avant de le restaurer, indique Fabien Paramelle. Ce serait dommage de perdre à jamais ces traces du passé. » Il est à noter que de nombreux éléments du petit patrimoine local fleurissent encore sur les façades figeacoises, dont un autre cadran solaire, au-dessus du supermarché Leclerc, rue Clermont. Il suffit de lever les yeux pour les découvrir.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

PATRIMOINE FIGEAC CADRAN Solaire STATUE DE LA VIERGNE RESTAURATION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Deux Gauches, Deux Valeurs, Deux Destinées : La Fissure Réelle et Durable de la Gauche FrançaiseCet article explore les divisions profondes qui traversent la gauche française, illustrées par les débats récents sur la censure du gouvernement Bayrou et les votes des eurodéputés LFI. L'article souligne la divergence entre les deux principales forces de la gauche : une gauche réformiste et social-démocrate, incarnée par le PS, et une gauche plus radicale et révolutionnaire, représentée par LFI. Les divergences sur les valeurs fondatrices de la République, la laïcité et l'ordre public, ainsi que sur les stratégies politiques, créent un fossé difficile à combler.

Lire la suite »

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

Figeac : Les enseignants de Segpa s'opposent à la fusion des classes de 6e et 5eDes enseignants, surveillants et parents d'élèves du collège Marcel Masbou de Figeac ont manifesté leur opposition à une possible fusion des classes de 6e et 5e Segpa à la rentrée 2025. Ils craignent que cette fusion ne compromette l'accompagnement personnalisé offert aux élèves en difficulté scolaire.

Lire la suite »

Salon du Chocolat & des Saveurs à FigeacLe 11e Salon du Chocolat & des Saveurs, organisé par le Rotary Club de Figeac, se tiendra les 1er et 2 février à l'espace Mitterrand. L'événement présentera 36 exposants proposant une variété de chocolats, gourmandises et autres délices du palais, comme du champagne, du foie gras, des produits régionaux et des pâtisseries locales. Des animations seront également proposées, notamment un cours de fabrication du pastis et des démonstrations de pâtisserie.

Lire la suite »

Firmi Deux chèvres tuées et deux moutons blessés par des chiensCe lundi 20 janvier dans l’après-midi, route de Noilhac à Firmi, quatre chiens 'de type border collie' ont pénétré dans une propriété, sur un terrain clôturé, et tué deux chèvres naines.Deux moutons d’Ouessant ont été...

Lire la suite »

Figeac : le comité des fêtes renaît de ses cendresLe tout nouveau comité des fêtes de Figeac a organisé une soirée réussie vendredi soir, attirant plus d'une centaine de personnes. Cette initiative vise à impliquer davantage les habitants, les associations et les commerçants dans le programme d'animations 2025. Des propositions variées ont été recueillies pour les futures festivités, notamment un défilé de mode, un concert et une exposition automobile.

Lire la suite »