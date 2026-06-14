Des écrans géants à deux pas des chutes du Niagara : le spot ultime pour regarder les matches de la Coupe du monde

Une fan-zone idéale pour regarder les matches de la Coupe du monde se trouve à la frontière entre le Canada et les États-Unis, avec une vue imprenable sur les chutes du Niagara.

Une fan-zone idéale pour regarder les matches de la Coupe du monde se trouve à la frontière entre le Canada et les États-Unis, avec une vue imprenable sur les chutes du Niagara.

Les supporters peuvent se asseoir confortablement dans des fauteuils juste devant l'écran géant et profiter de la musique en live et du brumisateur géant. La fan-zone est ouverte chaque jour, de 11 heures à 23 heures, et n'est pas envahie par les supporters en ce samedi après-midi. Les choses s'animent à la mi-temps avec l'arrivée de supporters qatariens, qui sont plutôt de bleu vêtus, mais qui sont en fait des Bosniens qui estiment qu'un nul arrangerait bien leurs affaires.

Les supporters marocains commencent à prendre place dans les premiers rangs de la fan-zone, alors que l'affiche contre le Brésil approche





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