Des Dents de Reptiles Fossiles Saisies à la Frontière Franco-Italienne

Des douaniers de Menton ont découvert neuf dents de reptiles fossiles, datant de millions d'années, lors d'un contrôle de camions transportant des colis entre l'Espagne et l'Italie. L'expertise révèle qu'il s'agit de dents de Plésiosaure, Mosasaure et Dyrosaurus phosphaticus.

La saisie a été effectuée par les douaniers de Menton (Alpes-Maritimes), ville située à la frontière franco-italienne. Ils réalisent des contrôles quotidiens sur l'autoroute A8 sur ce type de camions qui transportent des centaines de colis entre particuliers espagnols et italiens. Les douaniers y trouvent parfois des stupéfiants dans certains colis, explique Samantha Verduron, adjointe au directeur régional des douanes de Nice.

Lors de ces contrôles, les douaniers utilisent des chiens détecteurs de stupéfiants pour identifier les colis suspects. Ils ouvrent également un grand nombre de colis au hasard. Le 27 janvier, lors d'une de ces vérifications, ils ont découvert neuf énormes dents dans deux colis destinés à des particuliers italiens près de Gênes et de Milan. Consultés par les douanes, un expert du Musée de la Préhistoire régionale de Menton a révélé qu'il s'agissait de dents de reptiles présents dans le bassin géologique du Maroc pendant le crétacé supérieur (72 à 66 millions d'années). Il s'agit précisément d'une dent de Plésiosaure Zarafasaura oceanis (un reptile marin au très long cou), trois dents de Mosasaure (un reptile marin représenté dans le film 'Jurassic World') et cinq dents de reptiles fossilisés appartenant probablement à un Dyrosaurus phosphaticus (un lointain parent du crocodile). Cette découverte est considérée comme un butin archéologique important car ces biens ne peuvent être détenus, importés ou même circulés sans justificatifs. Des investigations sont en cours pour identifier les destinataires de ces dents et décider des suites à donner à cette saisie. Régulièrement, les biens saisis sont restitués au pays d'origine. En 2020, la France avait remis au Maroc quelque 25 000 pièces (fossiles, minéraux, pierres polies, objets d'art…) saisies par les douanes lors de trois contrôles distincts en 2005 et 2006 à Arles et à Perpignan, provenant pour l'essentiel de fouilles clandestines. En matière de fossiles, la dernière saisie emblématique remonte à février 2015, quand des douaniers de Lyon avaient récupéré une partie du squelette d'un Tarbosaurus bataar (un grand bipède carnivore), issu de fouilles illégales en Mongolie





