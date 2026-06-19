Des croquetas maison et autres idées apéro estivales signées @Candoucook

La créatrice de contenu food @Candoucook partage sa recette de croquetas au fromage et jambon, inspirée des spécialités espagnoles, ainsi que d'autres suggestions apéritives pour l'été, comme un cake aux courgettes ou des frites de courgettes. Des idées faciles et conviviales pour égayer vos moments entre amis.

Besoin d'un changement et d'un apéro gourmand ? La créatrice de contenus food @Candoucook propose une solution inspirée des meilleures gourmandises espagnoles : ses recettes de croquetas au fromage et jambon.

Ces délices sont parfaits pour transformer vos moments entre amis. Avec l'arrivée de l'été et des événements sportifs comme la Coupe du Monde, les occasions de se réunir sont nombreuses. Tout le monde se retrouve souvent devant la télévision, alors il faut en profiter pour partager de petits plats savoureux. Le fromage coulant, en particulier, s'invite à toutes les saisons.

Candice (@candoucook), suivie par près de 5000 abonnés sur Instagram, explique comment réussir ces croquetas : coupez le jambon cru en petits morceaux, incorporez-le à votre béchamel, mélangez, puis placez la préparation dans un plat. Filmez-le et laissez reposer au frais minimum deux heures. Ensuite, faites chauffer un fond d'huile neutre dans une poêle bien chaude à feu vif et faites cuire les croquetas jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes.

Pour personnaliser les saveurs, vous pouvez remplacer l'emmental par du beaufort, du comté affiné ou un cœur de chèvre frais pour les amateurs de sensations fortes. De même, le jambon blanc peut être remplacé par du jambon cru (Serrano, Parme) finement coupé, ou des éclats de chorizo pour une touche espagnole. Une bonne croquette s'accompagne toujours d'une sauce adaptée. Pour une sauce onctueuse, privilégiez une mayonnaise maison avec un peu de moutarde à l'ancienne et des cornichons et câpres hachés.

Si vous préférez quelque chose de plus relevé, un mélange sauce tomate, pointe de Tabasco et filet d'huile d'olive fera l'affaire. Ces croquetas peuvent être servies en apéritif ou même en plat principal pour un dîner rapide. La créatrice partage également d'autres idées comme le cake aux courgettes, moelleux et léger, idéal pour un apéro dînatoire.

Elle se définit comme curieuse et gourmande, toujours en quête de bonnes inspirations en cuisine, et aime partager des recettes faciles, rapides et économiques, qui conviennent à tout le monde. D'autres suggestions émergent : la pizza à la courgette, au lard et à la cancoillotte de Julie Andrieu, à partager en famille, ou encore les frites de courgettes croustillantes, appréciées des petits et des grands.

@lapetitechefmumu propose cette idée exquise pour utiliser un légume qui traîne au fond de la corbeille et quelques ingrédients du placard. Il suffit ensuite de choisir une sauce pour accompagner ces frites.

Enfin, une tartinade méditerranéenne à servir avec du bon pain grillé constitue une autre option simple et délicieuse pour l'apéro. L'idée maîtresse est de réinventer les classiques de l'apéritif avec des produits du quotidien, en misant sur la convivialité et le partage, le tout à travers des recettes accessibles à tous. Que ce soit pour un moment détente devant un match ou une soirée entre amis, ces propositions culinaires promettent de savoureuses découvertes





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Croquetas Apéro Recette Fromage Jambon Tartinade Frites De Courgettes Cake Aux Courgettes Cancoillotte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les stylos aux têtes d'animaux deviennent de plus en plus populaires en 2026Amazon propose un lot inédit de 14 stylos de la marque Legami, avec des remises de plus de 10%. Ce lot comprend des stylos avec des motifs tels que des licornes, des lapins, des pandas, des lamas, des papillons, des monstres, des ours en peluche, des tigres, des abeilles, des requins, des dinosaures, des hippopotames, des pingouins et des chats.

Read more »

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et des débatsL'After Foot, émission de football, célèbre ses 20 ans avec une programmation riche et variée. Les chroniqueurs et les invités prestigieux proposent des débats et des analyses sur le football.

Read more »

Des responsables politiques échangent avec les Français dans des lieux inattendusDes personnalités politiques telles que Marine Le Pen, Edouard Philippe, Gabriel Attal et d'autres participent à des rencontres avec des citoyens ordinaires dans des contextes non conventionnels. L'objectif est d'écouter davantage que de speaking, dans le cadre d'épisodes intitulés 'en tête à tête avec les Français'. Le texte inclut également des annonces et des spéculations sur des séries télévisées et des feuilons, comme Outlander, Off Campus et Demain nous appartient.

Read more »

Enseignement privé : la formation des enseignants scrutée par la Cour des comptesLa Cour des comptes a publié le jeudi 18 juin un rapport dédié à Formiris, l’instance chargée de mettre en œuvre la formation des enseignants du secteur privé sous contrat. Les magistrats de la rue Cambon recommandent entre autres d’exclure l’enseignement catholique de la gouvernance de cette association.

Read more »