Des Coulées de Boue Dévastent Los Angeles Après une Tempête Hivernale Intensement

Des coulées de boue ont frappé Los Angeles vendredi 14 février, après la région a été frappée par une tempête hivernale record. La pluie abondante a provoqué des inondations et des glissements de terrain dans les zones touchées par les incendies de janvier, rendant certaines routes impraticables.

Des routes ont été coupées vendredi 14 février par des coulées de boue autour de Los Angeles , dévastée le mois dernier par des incendies, après que la région a été frappée la veille par sa plus forte tempête de l'hiver. Jusqu'à 7 cm de pluie sont tombés dans certaines zones de la mégalopole, les laissant inondées et jonchées de débris, notamment à Pacific Palisades et à Altadena, sinistrées par les flammes en janvier.

La région attendait la pluie avec impatience, n'ayant plus connu de précipitations significatives depuis huit mois avant février. La tempête a développé un risque dans les zones touchées par les incendies: les sols fragilisés par le feu, et où la végétation a disparu, font ruisseler l'eau plus rapidement, ce qui crée des coulées de boue pouvant dégénérer en glissements de terrain. Un camion de pompiers tombé dans le Pacifique Prisée des touristes pour sa vue imprenable sur la côte, la Pacific Coast Highway a été fermée à cause de la boue qui bloquait la route. Le déluge a également provoqué la chute d'un véhicule des pompiers de Los Angeles dans l'océan, où il se trouvait toujours vendredi. Le responsable qui se trouvait au volant lors de l'accident a été légèrement blessé, a précisé un porte-parole des soldats du feu. Dans les collines d'Hollywood, lieux de résidence de nombreuses stars de cinéma, une coulée de boue a obstrué l'une des routes principales. Enfin à Altadena, où des milliers de bâtiments ont été détruits par les incendies du début d'année, de nombreux véhicules ont été bloqués par les débris qui ont envahi les rues. Ces dégâts se sont produits malgré les précautions prises par les autorités locales, qui avaient installé des sacs de sable et des barrières en béton ces dernières semaines pour tenter de limiter l'érosion des sols.





