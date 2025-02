Des Chargeurs Intercepteés, Une Femme Boîte Postale et un Armurier à Marseille

Les douanes françaises ont mené une opération spectaculaire à Marseille, interceptant un colis contenant des chargeurs d'armes à feu et menant à l'arrestation d'un homme suspecté d'être un trafiquant d'armes.

Jeudi dernier, des investigations menées par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ont mené ses hommes à fouiller du côté d'un centre de tri postal à Marseille . Là, ils ont intercepté un colis contenant trois chargeurs d'arme à feu de catégorie A1, soit pour une arme de poing ou d'épaule dont la détention est soumise à autorisation particulière.

Au lieu de saisir le colis, les douaniers ont organisé une « livraison surveillée », histoire de remonter jusqu'au destinataire. Le subterfuge les a menés jusqu'aux quartiers Nord de Marseille, au domicile d'une femme qui s'est avérée n'être que la « boîte postale » du véritable commanditaire du colis. Ce qui n'a pas empêché les douaniers de l'identifier et de débarquer chez lui accompagnés du Raid. \Cueilli par surprise, l'homme a été interpellé. A son domicile, les douaniers ont découvert deux armes de poing de catégorie B, dont une à l'état de carcasse. Des armes soumises à autorisation, notamment pour les détenteurs de licence de tir sportif. Un fusil de type chasse, mais en calibre 22, a lui aussi été découvert. Plus inquiétant, l'homme possédait aussi un second fusil en calibre 22, un Pallas Tan BA-15, modèle de petit calibre basé sur une architecture d'AR-15. Pour faire simple, ce fusil, équipé d'une lunette de visée, ressemble en tout point à un fusil d'assaut de type M16 ou M4, sauf qu'il tire du petit calibre en semi-automatique. Dans ses placards, le suspect détenait aussi une seconde lunette de visée, des chargeurs, dont un de grande capacité, et deux silencieux. Sans oublier « plus d'une centaine de cartouches ». \Le commanditaire des chargeurs et la femme qui a réceptionné son colis ont été interpellés et placés en garde à vue. Une information judiciaire a par ailleurs été ouverte, notamment pour tâcher de savoir à quoi étaient destinées ces armes





20minutesMars

