Une semaine avant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Arsenal, des affrontements brutaux ont eu lieu à Paris à la suite du passage du bus de l'équipe du PSG. Le ministre de l'Intérieur a prédit des « violences » similaires aux événements de 2025 en cas de victoire du PSG lors de la finale contre l'Arsenal.

Une semaine avant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l' Arsenal , des affrontements brutaux ont éclaté entre la police et la foule à Paris, à la suite du passage du bus de l'équipe du PSG.

Le ministre de l'Intérieur a prédit des « violences » similaires aux événements de 2025 en cas de victoire du PSG lors de la finale contre l'Arsenal. Selon Laurent Nuñez, alors préfet de police de Paris, le même niveau de violences qu'en 2025 se produira en cas de victoire du PSG, avec des scènes de liesse dans la capitale





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