Dès 2028, certains lycéens pourront passer une épreuve de spécialité du bac en langue régionale

Une nouveauté annoncée par le ministre de l'Éducation nationale, cette évolution permettra aux élèves qui suivent une spécialité en langue régionale pendant leurs années de première et de terminale de passer l'examen final dans cette langue, avec le même sujet que celui proposé en français, mais traduit.

Dès 2028, certains lycée ns pourront passer une épreuve de spécialité du bac en langue régionale , comme le breton, le basque ou le corse. Une nouveauté annoncée par le ministre de l'Éducation nationale.

Une nouveauté va faire son apparition au baccalauréat. À partir de la session 2028, certains lycéens pourront passer une épreuve de spécialité dans une langue régionale, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray. Concrètement, les élèves qui suivent une spécialité en langue régionale pendant leurs années de première et de terminale pourront aussi passer l'examen final dans cette langue. Le sujet restera exactement le même que celui proposé en français, mais traduit.

Par exemple, un lycéen qui suit les mathématiques en breton pourra passer son épreuve de maths en breton. Toutefois, cette possibilité ne concernera qu'une seule spécialité : la seconde devra obligatoirement être préparée et passée en français. Cette nouveauté touchera également le grand oral du baccalauréat. La partie liée à la spécialité étudiée en langue régionale pourra elle aussi être présentée dans cette langue.

Aujourd'hui, même lorsqu'un élève suit une spécialité entière dans une langue régionale, il doit passer l'épreuve finale en français, sauf lorsque la langue elle-même constitue la spécialité. Le ministère explique vouloir mieuxLes textes doivent être publiés cet été afin que lespuissent préparer leur cursus dans ce nouveau cadre. Les premières épreuves concernées auront donc lieu lors du bac 2028.

Le ministre compare cette évolution à ce qui existe déjà dans l'enseignement supérieur, où certains étudiants passent déjà leurs examens dans la langue utilisée pendant les cours. À plus long terme, le gouvernement n'exclut pas d'étendre ce principe à certaines langues vivantes étrangères





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Bac Lycée Examen Spécialité Langue Régionale

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