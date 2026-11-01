Dernière ligne droite des Grandes Gueules du Sport : Affrontements sur le Ring et débats au buzzer

Les Grandes Gueules du Sport entrent dans leur dernière ligne droite avec un format intensif mêlant débats, jeux et confrontations sportives. Sur RMC, les auditeurs sont invités à choisir les vainqueurs lors du Ring des GG, une émission animée par des champions et experts de renommée internationale.

La dernière ligne droite des Grandes Gueules du Sport marque l'arrivée d'un format particulièrement intense et interactif pour les auditeurs fidèles de l'émission phare de RMC.

Cette édition spéciale, intitulée Le vestiaire des GG, invite les participants et le public à plonger au cœur du débat sur le buzzer, un moment clé de l'émission où les opinions s'affrontent avec passion. Le jeu des GG, grand jeu du Sport, offre aux auditeurs l'opportunité unique de se confronter directement à une panoplie de champions et d'experts reconnus, incluant des noms tels que David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré.

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Les Grandes Gueules passent la seconde

Ce format ludique et compétitif s'inscrit dans la continuité de la tradition de l'émission, qui se veut un lieu d'échange et de partage sur le monde sportif. Les Grandes Gueules passent la seconde, marquant le début de la deuxième heure du programme, où l'ambiance se fait plus virile et où les consultants s'affrontent sur le Ring. Cette confrontation n'est pas seulement physique ou intellectuelle, elle est aussi celle des arguments et des punchlines.

Le public, c'est-à-dire les auditeurs, devient le juge suprême en choisissant l'équipe victorieuse. Le Ring des GG est donc l'endroit où chaque semaine, une actualité sportive est décortiquée, débattue, et où deux camps s'opposent. Cette dynamique crée un climat de compétition saine et divertissante, propice à des analyses pertinentes et à des moments de légèreté. L'émission se veut être le rendez-vous incontournable du week-end sportif, diffusé tous les samedis et dimanches de 9 heures à 12 heures sur RMC.

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Autour des présentateurs Georges Quirino et Christophe Cessieux, les consultants de renom apportent leur expertise et leur vécu pour éclairer l'actualité. L'émission ne perd pas de temps pour s'échauffer et démarre fort dès 9 heures avec la Une, qui traite de l'actualité brûlante du sport. Entre infos, analyses et débats, les Grandes Gueules du Sport offrent un programme riche et varié.

La nouvelle formule des Jeux du Sport

De plus, l'émission propose aux auditeurs de participer aux Jeux du Sport en jouant avec les GGDS au 3216, une manière supplémentaire d'interagir avec l'émission. Cette nouvelle formule vient couronner une saison riche en émotions et en discussions animées, offrant aux fans de sport un dernier souffle d'adrénaline avant la pause.