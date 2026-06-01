Dernière chance pour les fans de Céline Dion d'acheter des billets pour ses concerts à Paris

Les fans de Céline Dion auront une dernière occasion d'acheter des billets pour ses concerts à la Paris La Défense Arena les 3, 4 et 5 juin prochains. Les tarifs seront les mêmes que ceux des concerts d'octobre, allant de 89,50 à 298,50 euros, et des forfaits billets + hôtel seront également disponibles. La vente sera réservée aux fans sélectionnés et informés par e-mail la veille de la mise en vente. Il est recommandé de s'inscrire sur les plateformes de billetterie partenaires et de multiplier les appareils pour augmenter les chances d'obtenir des billets. Des billets peuvent être remis en vente après l'ouverture de la billetterie, et une bourse d'échange officielle sera mise en place pour les reventes. En outre, la chanteuse ajoutera 10 nouvelles dates à la Paris La Défense Arena en 2027.

Les fans de Céline Dion auront une dernière chance d'acheter des billets pour ses concerts à la Paris La Défense Arena les 3, 4 et 5 juin prochains.

Les tarifs seront les mêmes que ceux des concerts d'octobre, allant de 89,50 à 298,50 euros, et des forfaits billets + hôtel seront également disponibles. La vente sera réservée aux fans sélectionnés et informés par e-mail la veille de la mise en vente. Il est recommandé de s'inscrire sur les plateformes de billetterie partenaires et de multiplier les appareils pour augmenter les chances d'obtenir des billets.

Des billets peuvent être remis en vente après l'ouverture de la billetterie, et une bourse d'échange officielle sera mise en place pour les reventes. En outre, la chanteuse ajoutera 10 nouvelles dates à la Paris La Défense Arena en 2027





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