Le dernier Repair café de l'année se tiendra le 28 novembre à la Maison écocitoyenne des Landes à Mont-de-Marsan. Collaboration avec Mont2Roues, réparation de petit électroménager, couture, affutage et passage sous Linux. Un pied de nez au Black Friday pour consommer autrement.

Le dernier Repair café de l'année 2026 s'apprête à ouvrir ses portes ce samedi 28 novembre à la Maison écocitoyenne des Landes à Mont-de-Marsan, offrant aux habitants une occasion idéale de prolonger la durée de vie de leurs objets du quotidien.

Cet événement mensuel, qui réunit bénévoles et citoyens passionnés, vise à promouvoir une consommation plus responsable en apprenant aux participants à réparer eux-mêmes leurs biens plutôt que de les jeter. Pour cette session finale, une collaboration spéciale avec l'association Mont2Roues est prévue, permettant également de réparer des vélos tout au long de la journée.

Also read Alcoolisé, il refuse un contrôle de police dans les Landes et termine sa course contre un lampadaire

Des réparateurs bénévoles pour transmettre leurs connaissances

Les réparateurs bénévoles sont présents pour transmettre leurs connaissances et aider chacun à comprendre les mécanismes de leurs appareils, afin que ceux-ci puissent repartir pour de longues années d'utilisation. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large d'économie circulaire et de solidarité locale, invitant les habitants à se retrouver pour échanger des compétences et des astuces pratiques. Les conditions de participation sont claires et spécifiques afin de garantir une aide efficace pour tous.

Chaque personne peut apporter un seul objet pour réparation, limité exclusivement au petit électroménager qui n'est plus sous garantie. Il est important de noter que les micro-ondes sont exclus de cette journée en raison de leur complexité technique et des risques potentiels associés à leur réparation sans matériel spécialisé. L'événement se déroulera de 9 heures à 15 h 30 à l'adresse suivante : 5, rue du 8-Mai-1945, à Mont-de-Marsan.

Advertisement

Outre la réparation d'appareils électroménagers, d'autres services seront proposés sur place pour compléter cette journée de partage. De petites retouches de couture seront effectuées pour remettre à neuf certains vêtements, tandis que l'affûtage d'outils, de ciseaux et de couteaux permettra de rendre tranchants les instruments coupants devenus inutiles. Une attention particulière sera également portée aux outils informatiques, avec la possibilité de faire passer des ordinateurs sous Linux, offrant ainsi une alternative libre et gratuite aux logiciels propriétaires coûteux.

Un contrepoint au Black Friday avec le Free Friday

Cet événement prend un sens particulier dans le contexte de la fin d'année, servant de contrepoint direct au phénomène du Black Friday. En effet, la journée du Free Friday, organisée la veille le 27 novembre par la Maison écocitoyenne des Landes, invite à consommer différemment en privilégiant le don local plutôt que la surconsommation en ligne. Cette initiative, née à Mont-de-Marsan, s'essaimera dans tout le département des Landes pour encourager une consommation plus éthique.

L'association Mont2Roues, qui œuvre pour la réparation participative de vélos, participera à cette dynamique en ouvrant son atelier au 29, rue du Ruisseau aux mêmes horaires que le Repair café. Cette synergie entre différentes associations locales démontre la volonté de créer un écosystème de soutien aux citoyens qui souhaitent réduire leurs déchets et acquérir de nouvelles compétences.

Lutter contre l'obsolescence programmée pour un monde durable

En réparer plutôt qu'en jeter, les participants participent activement à la lutte contre l'obsolescence programmée et contribuent à une mode de vie plus durable et respectueuse de l'environnement.