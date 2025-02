Dernier Derby à Goodison Park : Everton Équilibre le Score et Liverpool Rate l'Écart de Neuf Points

Dans un derby historique à Goodison Park, Everton et Liverpool ont livré une rencontre intense qui a pris fin sur un score nul 2-2. Le but tardif de James Tarkowski a permis aux Toffees d'égaliser dans les dernières secondes, empêchant Liverpool de prendre une avance de neuf points sur Arsenal.

Les supporters des Toffees n'auraient pu rêver d'un scénario plus parfait pour le dernier derby Everton - Liverpool de l'histoire joué dans leur antre de Goodison Park . Bien qu'en parfait état, ce stade sera délaissé en fin de saison au profit d'une enceinte plus moderne.

Menés 2-1 à la 97e minute, les voisins du futur champion d'Angleterre ont arraché l'égalisation au bout du temps additionnel grâce à une praline sous la barre de James Tarkowski à la 98e minute, dans une ambiance indescriptible qui fera date dans l'histoire de cette enceinte. Certains supporters ont même commencé à envahir le terrain alors que l'arbitre n'avait pas encore indiqué la fin de la rencontre. Au coup de sifflet final, dans cette ambiance toujours aussi électrique, un début de bagarre a même éclaté entre les joueurs des deux équipes après que Curtis Jones se soit précipité sur Doucouré pour en découdre, obligeant les stadiers à intervenir pour ramener un peu de calme. Quatre cartons rouges ont été sortis par Michael Oliver. L'arbitre de la rencontre, Michael Oliver, a fini par adresser un deuxième carton jaune synonyme de rouge aux deux protagonistes. Quelques instants plus tôt, Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, et son adjoint Sipke Hulshoff, avaient eu droit à la même sanction après avoir pris à partie l'arbitre en lui reprochant d'avoir accordé l'égalisation d'Everton après consultation de la VAR. A l'arrivée, ce but de James Tarkowski vaut un peu plus qu'un simple pion. Il permet en effet aux Toffees de garder l'équilibre dans l'histoire des confrontations face aux Reds à Goodison Park (41 victoires, 41 défaites et 38 matchs nuls en 120 rencontres) et de maintenir un semblant de suspense en tête de la Premier League. En effet, en cas de victoire mercredi, Liverpool aurait pris neuf points d'avance sur son dauphin Arsenal et quasiment acté son titre de champion d'Angleterre





