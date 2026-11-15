Derby Nontron-Belvès : Victoire des Couteliers en Fédérale 2

Nontron bat Belvès 22-16 dans un derby humide de Fédérale 2. Les Couteliers signent leur première victoire à domicile et consolident leur position.

La section rugby de l' Union Sportive Belvésoise a subi une défaite 22 à 16 lors du derby disputé contre l'Union Sportive Nontronnaise à Nontron. Cette rencontre se déroulait le dimanche 15 novembre dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles qui ont lourdement influencé le déroulement du match. Pour les visiteurs, cette issue marque un tournant positif, puisqu'il s'agit de leur première victoire enregistrée sur leur terrain cette saison.

Dominance tactique face aux éléments climatiques

Les Couteliers nontronnais ont su tirer profit de leur adaptation supérieure aux conditions atmosphériques pour s'imposer face aux locaux. Sous des averses persistantes et des bourrasques de vent, le terrain est devenu glissant et a dégradé la qualité du jeu, éliminant toute possibilité de jeu ouvert ou de grandes envolées techniques. Les avants des deux équipes ont dû privilégier la solidité physique à la créativité, transformant ce derby en une bataille d'usure et de précision au pied. Les botteliers Joffrey Tallet et Victor Leprêtre pour Nontron, ainsi que Manuel Farias pour Belvès, ont été les artisans principaux de ce contrôle territorial, distillant de nombreuses chandelles et coups de pied d'occupation pour sécuriser l'espace.

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Détails décisifs et conversion efficace de Tallet

Le capitaine nontronnais Joffrey Tallet a été le élément déterminant de cette victoire avec une efficacité chirurgicale sous les perches. Il a réussi à convertir toutes les occasions qui se présentaient, ne commettant qu'un seul échec au pied durant l'intégralité de la rencontre. Cette régularité a permis à son équipe de maintenir une marge d'avance confortable, oscillant entre sept et dix points à plusieurs reprises. En revanche, les locaux belvésois ont manqué de précision dans les phases de contact et lors des prises de risque, incapables de trouver la faille malgré une domination territoriale et une possession ballons souvent accrues. Le manque de finition a lourdement pénalisé leur stratégie offensive tout au long du match.

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Chronologie des points et réaction de Belvès

L'Union Sportive Belvésoise a ouvert la marque grâce à un essai transformé d'Alfred Changeur dès la douzième minute, portant le score à 10 à 0. Cependant, Nontron a rapidement réagi et stabilisé le score avant la demi-heire de jeu par cinq pénalités de Tallet, menant à 10 à 3. Malgré le remplacement de Manuel Farias par Mayron Taillet et le renouvellement complet de la première ligne belvésoise à la quarante-huitième minute, les Stadistes n'ont pas réussi à inverser la tendance. L'essai tardif de Baptiste Arvouet, conclu sur un maul conquérant à la soixante-seizième minute, ne suffisait plus à renverser le score final de 22 à 16.

Impact sur le classement et bonus défensif

Cette victoire offre un précieux point de bonus défensif aux Nontronnais, renforçant considérablement leur position dans le classement de la Fédérale 2. L'Union Sportive Nontronnaise porte ainsi son avance sur la zone de relégation directe à huit points, lui permettant de rester une unité devant le CSN. Bien que désormais à distance du quatuor de tête, l'équipe a prouvé sa capacité à résister à la pression. Pour les Belvésois, cette défaite confirme la nécessité de revoir leur engagement et leur discipline, des facteurs qui semblent avoir fait défaut dans cette confrontation locale.