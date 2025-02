Derbi retour: Eauze s'impose face à un Montréal frustré

L'USM et l'USE se sont affrontées dans un derby local très disputé. Malgré un début prometteur pour Montréal, c'est finalement Eauze qui l'a emporté grâce à un manque de réalisme de la part des locaux.

Le derby retour, avancé à ce samedi après-midi, a souri aux Élusates, mais il laissera de nombreux regrets aux Montréal ais. Le buteur local a en effet manqué douze points au pied. Tout avait bien commencé pour Eauze , qui a dominé les quinze premières minutes, mais sans parvenir à concrétiser son investissement près de la ligne adverse. Deux actions franches ont avorté en raison d’une faute au sol et d’un en-avant.

C’est donc au pied qu’Enzo Pontac a ouvert le score en passant deux pénalités (0-6, 17e). Malgré cette entame ratée, les locaux vont inverser la tendance. Sous l’impulsion du capitaine Yohan Dubos, les Montréalais ont repris le contrôle du jeu. D’abord par une pénalité, puis, après une belle conquête en touche de Xavier Peyron, Steven Mouchet a marqué un essai en force. Le score est alors passé à 8-6 en faveur de Montréal. Mais pas pour longtemps, car Eauze a réagi avec une pénalité de Pontac, suivie d’un gros effort collectif, conclu par l’essai de Frédéric Decoster. Le score est alors de 8 à 14 en faveur des visiteurs à la pause. Un manque cruel de réalisme coûte la gagne à l’USM À la reprise, bien que les Montréalais repartent fort, leur manque de précision ne leur permet pas de marquer. En revanche, les visiteurs, plus réalistes, passent une nouvelle pénalité, portant le score à 8 à 17. Avec l’apport du banc, les locaux retrouvent du dynamisme, mais parfois surjouent et gâchent des occasions. Il a fallu une interception rageuse de Thomas Darrouy, sur quarante mètres, qu’il a conclu par un essai transformé, pour remettre les Montréalais dans le match (15-17, 69e). À cela s’ajoute une pénalité de Darrouy (18-17) à dix minutes de la fin. Le match, très disputé, s’est joué au final sur des détails et des fautes. Une nouvelle fois, le réalisme a joué en faveur des Élusates, qui ont inscrit la pénalité de la gagne à la 70e minute (18-20). Les Montréalais auront également eu l’occasion de décrocher la victoire, mais Darrouy a manqué cette opportunité, laissant ainsi les quatre points aux voisins. Prendre le point défensif ne suffira pas à satisfaire l’USM, qui, avec un peu plus de réussite, aurait pu espérer mieux dans ce derby au demeurant très correct





