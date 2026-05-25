Deputéé Horizons de Vendée Béatrice Bellamy décédée à 59 ans des suites d'un cancer

La députée Horizons de Vendée Béatrice Bellamy est décédée dimanche 24 mai 2026 des suites d’un cancer. Édouard Philippe salue la mémoire d’une élue "courageuse", "engagée" et dotée d’une "générosité rare". La députée est morte ce dimanche 24 mai 2026 des suites d'un cancer. Elle avait 59 ans.

La députée Horizons de Vendée Béatrice Bellamy est décédée dimanche 24 mai 2026 des suites d’un cancer. Édouard Philippe salue la mémoire d’une élue "courageuse", " engagée " et dotée d’une " générosité rare ".

"C'est avec une tristesse immense que j'ai appris le décès de Béatrice Bellamy, députée de la Vendée. Notre pays perd une députée courageuse, aussi bienveillante avec ses concitoyens qu'opiniâtre lorsqu'un combat politique valait la peine d'être mené.

", a déclaré Édouard Philippe. La députée est morte ce dimanche 24 mai 2026 des suites d'un cancer. Elle avait 59 ans. Son premier mandat remonte à ses 23 ans, comme conseillère municipale de sa commune.

Elle a exercé comme directrice régionale chez Pierre Fabre et Sanofi. Elle est élue dans la 2e circonscription de la Vendée en juin 2022. Son ami fidèle et maire de La Roche-sur-Yon Luc Bouard a rendu hommage à une femme "passionnée par la politique" et "par le sport". L'ancien Premier ministre Michel Barnier a également exprimé son émotion.

Active députée de la Vendée, elle était engagée avec courage notamment sur les enjeux de prévention pour la santé et par le sport





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