Député Sébastien Delogu Condamné pour Violences

Le député LFI Sébastien Delogu a été condamné pour des « violences aggravées » contre le proviseur adjoint et la CPE d'un lycée à Marseille. Il conteste les faits et compte faire appel de la décision.

Le député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu (LFI), a été condamné ce vendredi 14 février 2025 pour des « violences aggravées » contre le proviseur adjoint et la conseillère principale d’éducation d’un lycée du Nord de Marseille . Député, qui a écopé d’une amende de 5 000 euros, entend faire appel.

Le parlementaire était poursuivi pour des « violences aggravées » à l’encontre du proviseur adjoint et de la conseillère principale d’éducation (CPE) du lycée Saint-Exupéry (15e), dans les quartiers Nord de Marseille. Il lui aurait porté « des petits coups de pied » en marge d’un blocus lycéen contre la réforme des retraites, en 2023. Présent aux côtés de grévistes d’une usine située en face, Sébastien Delogu avait expliqué à l’audience, en janvier, être intervenu après avoir vu un lycéen maintenu à terre par des membres de la direction du lycée. Un « échange virulent », selon le tribunal, s’en était suivi entre le proviseur et le parlementaire, qui aurait donné deux coups de pied à la CPE, et un autre au proviseur adjoint, qui tentaient de s’interposer. Un jugement bien en deçà des réquisitions. Le parquet avait réclamé à son encontre six mois de prison avec sursis et une amende de 1 000 euros. Le député marseillais a indiqué par le biais de son avocat, ce vendredi 14 février à la sortie du délibéré, qu’il allait interjeter appel de cette décision. « La question ne relève pas de la peine en soi » mais « du principe de la condamnation et de la culpabilité » de Sébastien Delogu, a expliqué Me Yonès Taguelmint, cité par l’AFP. « On n’est pas sur de véritables violences et coups portés », a insisté le conseil à la sortie de l’audience, au côté du député, qui ne s’est pas exprimé.





