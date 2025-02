Député LFI Sébastien Delogu Condamné pour Violences contre des Enseignants

Le député LFI Sébastien Delogu a été condamné à 5 000 euros d'amende pour des violences aggravées commises contre des membres du personnel de l'Éducation nationale. Les faits reprochés au député se sont produits lors d'un blocus organisé par des élèves contre la réforme des retraites.

Le député LFI des quartiers nord de Marseille , Sébastien Delogu, a été condamné à 5 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel ce vendredi matin. Il était poursuivi pour des faits de violences aggravées sur des membres du personnel de l'Éducation nationale. Selon l'accusation, le député aurait donné des coups de pied au principal adjoint et à la conseillère principale d'éducation (CPE) du lycée Saint-Exupéry en mars 2023.

L'incident avait éclaté lors d'un blocus organisé par des élèves pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement. Sébastien Delogu s'était rendu devant l'établissement pour soutenir les grévistes de la CGT et les élèves. La situation avait dégénéré, et la CPE s'était interposée pour tenter de calmer les esprits. Elle a affirmé avoir reçu au moins deux coups de pied de la part du député. Le principal adjoint, qui a également affirmé avoir été frappé, avait déposé plainte avec sa collègue. Une enquête avait été ouverte et Sébastien Delogu avait été poursuivi pour des faits de «violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité totale de travail inférieure à huit jours».\Le procureur Alain Berthomieu avait requis six mois de prison avec sursis ainsi qu'une amende de 1000 euros à l'encontre du député, qui nourrit des ambitions municipales et envisage une candidature aux élections de 2026. La cour a estimé que l'exploitation des vidéos et le témoignage des victimes avaient démontré que le parlementaire avait volontairement donné des coups de pied devant le lycée. Il avait par la suite refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. En plus de l'amende, il devra également s'acquitter de 3 200 euros de dommages et intérêts auprès des parties civiles au titre des préjudices physiques et moraux ainsi que des frais de justice. «C’est une satisfaction pour les parties civiles, puisque la justice est passée. C’est exactement ce qu’elles attendaient de ce procès», a expliqué Me Matthieu Darmont, avocat de la CPE et du proviseur adjoint agressés. L’avocat du député, Me Yones Taguelmint, a indiqué qu’il ferait appel de cette décision. «La juridiction a considéré que les déclarations des plaignants, associées aux images de vidéosurveillance permettaient de voir qu’un coup était parti. Ce n’est pas ma vision et je pense que l’ensemble de la presse a pu voir les images montrant qu’il était absolument impossible de déterminer un coup», a réagi le conseil à la sortie de l’audience. «On va prendre le temps d’analyser la décision et d’essayer de comprendre le cheminement intellectuel des magistrats et de porter un second débat devant une autre juridiction qui est la cour d’appel», a ajouté Me Taguelmint.





