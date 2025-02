Député de LFI Condamné pour Violences sur des Enseignants

Sébastien Delogu, député de La France insoumise à Marseille, a été condamné à une amende pour violences aggravées après avoir donné des coups de pied à un principal adjoint et une CPE lors d'un blocus scolaire.

Le député de La France insoumise à Marseille, Sébastien Delogu, a été condamné à 5 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel pour des faits de violences aggravées sur des membres de l'Éducation nationale. L'incident remonte à mars 2023, alors que la France était en pleine contestation de la réforme des retraites. Sébastien Delogu s'était rendu devant l'entrée du lycée Saint-Exupéry pour soutenir un blocus organisé par les élèves.

Le blocus a dégénéré avec l'arrivée du député et de membres de la CGT, conduisant à l'intervention de la conseillère principale d'éducation (CPE) qui s'est retrouvée au cœur de l'altercation. La CPE affirme avoir reçu deux coups de pied du député, tandis que le directeur adjoint affirme également avoir été victime de coups de pied de la part du parlementaire. Le principal adjoint et la CPE ont déposé plainte suite à cet incident, conduisant à une poursuite contre Sébastien Delogu pour « violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité totale de travail inférieure à huit jours ». Le procureur Alain Berthomieu avait requis six mois de prison avec sursis ainsi qu'une amende de 1 000 euros. Grâce aux vidéos de surveillance, la cour a conclu que Sébastien Delogu avait effectivement donné des coups de pied, et ce de façon volontaire. En plus de l'amende de 5 000 euros, il devra s'acquitter de 3 200 euros de dommages et intérêts auprès des parties civiles au titre des préjudices physiques et morales ainsi que des frais de justice. L'avocat du député, Me Yones Taguelmint, a annoncé qu'il ferait appel de cette décision.





