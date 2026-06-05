Déprogrammation de Ça commence aujourd'hui : Pourquoi l'émission de Faustine Bollaert n'est pas diffusée ce jeudi 5 février ?

L'émission Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollaert, est déprogrammée ce jeudi 5 février en raison des JO d'hiver. La grille de France 2 est chamboulée ce vendredi.

Cette émission, présentée par Faustine Bollaert , propose des témoignages de vie racontés par ceux qui ont vécu des expériences particulières ou des moments importants de leur existence.

Adoption, santé, sexualité, réseaux sociaux, accident ou encore escroquerie, les thèmes abordés sont aussi divers que les invités présents sur le plateau. Chacun leur tour, ils relatent leurs histoires afin de les partager et d'offrir des éclairages. Ce programme de 58 minutes donne rendez-vous aux téléspectateurs du lundi au vendredi juste après le journal de la mi-journée à 13 h 55. Le principe reste bienveillant quoique parfois intrusif.

Impossible de regarder le programme sans le comparer à C'est mon choix. Ici, le partage des témoignages revêt un aspect plus touchant et suscite de l'empathie envers les invités. L'émission aborde de nombreux sujets de société importants et parfois tabous. Voici pourquoi Sophie Coste victime d'un prédateur qui l'a trompée et manipulée : Il y avait beaucoup de violence.

Les larmes de Faustine Bollaert en évoquant ses enfants dans Ça commence aujourd'hui : On m'a perdue sur ce sujet. Charles Doré (Star Academy) surpris par la venue de Sofia Morgavi dans Ça commence aujourd'hui, ils évoquent leur relation. Lenie invitée de Ça commence aujourd'hui, elle nous confie son expérience pas normale à la Star Academy. Qui veut épouser mon fils ?

: Un des prétendants de Kilian a participé à une émission de Faustine Bollaert, découvrez les images. Déprogrammation : N'oubliez pas les paroles, Affaire conclue… Voici la liste des émissions qui ne seront pas diffusées cette semaine à cause des JO d'hiver. N'oubliez pas les paroles déprogrammé, JT de 20 Heures décalé... La grille de France 2 est chamboulée ce vendredi, voici pourquoi.

Déprogrammation de Ça commence aujourd'hui : Pourquoi l'émission de Faustine Bollaert n'est pas diffusée ce jeudi 5 février





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