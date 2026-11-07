Dépression majeure inonde Gaza : 70 000 tentes détruites par l'eau

Une dépression météo inonde les camps de déplacés à Gaza. 70 000 tentes détruites, blessés et urgence humanitaire criante pour des dizaines de milliers de familles sinistrées.

Une dépression météorologique d'une intensité exceptionnelle s'est abattue sur la bande de Gaza, transformant les camps de déplacés en zones d'inondation critique. Depuis le début de la matinée, des centaines de familles ont été observées en train de fuir les sites inondés situés dans le centre et le nord de la bande de Gaza, ainsi qu'à l'intérieur de la ville de Gaza. Cette catastrophe naturelle survient dans un contexte de crise humanitaire déjà précaire, aggravant considérablement la vulnérabilité de la population civile locale.

70 000 tentes inondées par la dépression

Les chiffres fournis par le bureau de presse du gouvernement contrôlé par le Hamas révèlent l'ampleur désastreuse de cet événement. Environ 70 000 tentes abritant des dizaines de milliers de personnes déplacées ont été inondées durant la première journée de cette dépression. Ces installations d'urgence, qui constituent le principal refuge pour la population, n'ont pu résister à l'intensité des précipitations. Le sol saturé d'eau a rendu toute stabilité structurelle impossible pour ces abris temporaires.

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Les conséquences physiques de ces inondations sont immédiates et violentes. Des dizaines de murs et de toits fissurés se sont effondrés, provoquant des blessures parmi les personnes présentes. Les autorités locales ont confirmé que certaines de ces victimes se trouvent dans un état grave, nécessitant une attention médicale urgente. L'effondrement de ces structures laisse des milliers de familles sans aucune protection contre les éléments et le froid intense qui suit généralement ces phénomènes météorologiques.

Défense Civile et impuissance face à la catastrophe

La Défense civile du territoire palestinien a été submergée par l'urgence, recevant plus de 1 500 appels d'urgence pendant la nuit. Ce chiffre indique une mobilisation massive des services de secours, qui tentent de désespérément secourir les sinistrés. Le porte-parole de cet organisme de premiers secours, qui opère sous l'autorité du Hamas, a souligné une difficulté opérationnelle majeure. Il a précisé que ses équipes intervenaient sur le terrain sans aucun équipement ni moyens adéquats.

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Face à cette détresse, le porte-parole a insisté sur le fait que l'organisme ne pouvait pas faire face seul aux conséquences de cette dépression. Il a lancé un appel d'urgence direct à la communauté internationale et aux organisations humanitaires pour obtenir un soutien matériel rapide. L'absence d'équipements lourds ou de systèmes de pompage adéquats paralyse les efforts de sauvetage et de nettoyage dans les zones les plus touchées par les eaux.

Parole aux sinistrés : peur du froid et des maladies

La situation vécue par les familles déplacées est décrite comme désespérée par plusieurs témoignages directs. Oum Mohamed al-Hersh, 45 ans, qui vit avec sa famille dans une tente dans l'ouest de Gaza, a déclaré n'avoir pu sauver aucun matelas. Elle a ajouté que tous leurs vêtements avaient été trempés, augmentant le risque d'hypothermie. Elle a exprimé sa détresse en déclarant que sa famille vivait cette épreuve chaque hiver, sans que la situation ne s'améliore.

Maryam Odeh, habitante de Deir al-Balah de 34 ans, a confié que ses enfants lui demandaient où ils allaient dormir le soir, sans qu'elle ne puisse donner de réponse. Cette incertitude reflète l'anxiété générale qui règne parmi les sinistrés qui ne savent plus comment protéger leurs enfants. Khaled al-Najjar, 41 ans, a également exprimé ses inquiétudes pour sa famille. Il met en garde contre le risque d'effondrement des tentes restantes et souligne la propagation rapide du froid et des maladies dans ces conditions insalubres.

Critiques sur l'accès humanitaire et besoins urgents

La coalition des organisations de la société civile palestinienne a publié un communiqué mettant en garde contre la catastrophe imminente. Elle a alerté sur le risque majeur de propagation des maladies contagieuses en raison de l'humidité constante. Elle a appelé à faire pression sur Israël pour que l'aide humanitaire puisse entrer sans restriction dans le territoire. Cette demande s'inscrit dans une volonté de débloquer l'aide nécessaire pour pallier l'insuffisance des ressources locales.

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Mustapha Qazzaat, conseiller municipal de Gaza et responsable de la commission d'urgence de la bande de Gaza, a identifié les causes structurelles de cette crise. Il affirme que depuis l'annonce d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël en octobre 2025, les autorités israéliennes empêchent l'entrée de maisons préfabriquées. Cette mesure limite artificiellement l'entrée des tentes de remplacement. Le territoire a besoin de 200 000 caravanes de toute urgence pour loger les déplacés.

En plus du logement, le territoire palestinien nécessite un équipement massif pour déblayer les décombres des maisons et des bâtiments détruits. Les artères principales doivent être dégagées pour permettre la circulation des secours et des biens. La rétablissement d'urgence de l'électricité et du chauffage est également cité comme une priorité absolue pour sauver les vies. Ces besoins critiques restent largement non satisfaits, laissant la population dans une vulnérabilité extrême face aux aléas climatiques et à la crise persistante.