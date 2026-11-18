Les tests d'étanchéité de la tente de dépollution de l'ancienne usine à gaz de La Rochelle sont concluants. Point sur le projet L'Envolée et la construction de 280 logements rue Marcel-Paul.

Les travaux de dépollution du site de l'ancienne usine à gaz de La Rochelle entament une phase critique avec la validation du système de confinement sur rue Marcel-Paul. Le promoteur Vinci Immobilier et l'entreprise de nettoyage Speed-Rehab confirment que la tente d'étanchéification a passé avec succès les tests de renouvellement de l'air. Cette opération technique vise à sécuriser le voisinage avant l'extraction des terres polluées profondes.

Validation technique du système de confinement

La tente installée pour couvrir le chantier d'excavation des terres polluées de l'ancienne usine à gaz a été testée avec succès, rassurant les autorités et les riverains. Le sas pour les camions bâchés va être mis en place à son tour pour l'évacuation des décontaminés. Conformément au protocole de sécurité imposé au début de l'été par les équipes du préfet, Michel Prosic, une surface de 3 850 m2 a été équipée de filtres à charbon pour traiter l'air.

Also read Les pompiers de La Rochelle déménagent vers le nouveau centre de Lagord

Pierre Leménager, directeur adjoint Environnement chez Brownfields, précise que le système possède une capacité de 180 000 mètres cubes par heure. Cette puissance permet de renouveler l'intégralité de l'air sous la tente trois à quatre fois par heure, un dimensionnement qualifié d'exceptionnel. Abdelkrim Bouchelaghem, directeur général de Speed-Rehab, souligne que ce dispositif est similaire à celui utilisé pour le désamiantage.

Contexte sanitaire et tensions locales

Le chantier de dépollution de l'ancienne usine à gaz de La Rochelle est une affaire sensible depuis deux ans rue Marcel-Paul, près de la porte Dauphine. À la Toussaint 2024, le début des opérations s'était soldé par une vague de céphalées, de nausées et de malaises ayant affecté les riverains et le personnel de l'ensemble scolaire Fénelon Notre-Dame. Les pouvoirs publics, mairie et préfecture, s'en sont mêlés directement.

Advertisement

Des plaintes relatives à de nouveaux symptômes ont émergé lors de la reprise des travaux, l'été dernier, alimentant les controverses sur la santé publique. Speed-Rehab assure qu'aucune émanation toxique n'a été observée depuis l'installation du nouveau système. Les mesures convergentes de trois organismes distincts : le bureau d'études WSP mandaté par l'entreprise, Atmo par les pouvoirs publics et Ispira pour surveiller la qualité de l'air dans le groupe scolaire Fénelon Notre-Dame confirment l'absence de molécules dangereuses.

Calendrier d'extraction et prochaines étapes

Le plus gros des travaux démarrera en décembre, avec une excavation en profondeur jusqu'à sept ou huit mètres. Le sas intérieur pour les camions sera opérationnel à la fin du mois, permettant l'évacuation des terres vers les filières de traitement des déchets. Chaque cargaison sera recouverte d'un composé liquide formant une croûte solide, puis bâchée pour limiter les nuisances.

Les analyses des filtres de la tente sont effectuées chaque semaine et rendues accessibles en ligne. Si tout se passe bien, Vinci disposera au printemps prochain d'un rapport concluant à la conformité du site avec un usage d'habitation. Cette validation technique est indispensable pour la suite du projet immobilier.

Avenir du projet immobilier L'Envolée

Enedis a été présenté à la fin 2023 par son promoteur, Vinci Immobilier, le projet de transformation de l'ancien site de Enedis. L'aménagement de l'ancien bâtiment Enedis et la construction des nouveaux logements pourront débuter à la fin du deuxième trimestre 2027 pour une livraison 20 mois plus tard. Le projet complet comprend la création de 280 logements au total.

Advertisement

Entièrement désossé, le bâtiment existant sur cinq niveaux (R+4) devrait abriter 150 chambres ou studios dans une résidence pour étudiants. La rumeur selon laquelle les étudiants ne pourraient pas vivre plus de cinq ans sur le site pour éviter l'exposition aux résidus polluants est nuancée par les garanties techniques actuelles. La conformité du sol sera le déterminant final de cette occupation durable.